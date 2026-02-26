Jiménez Losantos estalla contra Patxi López, Óscar Puente y Félix Bolaños a cuenta de la salud de Sánchez

Sin pelos en la lengua.

Federico Jiménez Losantos ha reflexionado sobre la salud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cómo ha reaccionado el Ejecutivo, que no ha dado explicaciones al respecto.

En este sentido, el presentador de Es la mañana de Federico ha respondido a las embestidas del ministro de Transportes, Óscar Puente; del ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y del portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López.

Losantos comenzó haciendo referencia al aparente deterioro físico del líder del PSOE y señalando lo obvio: que pedir información sobre el estado de salud del jefe del Ejecutivo no es un delito.

«¿Así que está bien Sánchez? Pues nadie lo diría viéndolo. Pero vamos a ver, que pedir un expediente médico, un historial clínico, no es ningún delito. Estar enfermo no es delito. Ocultar una enfermedad, sí».

En este sentido, incidió en que todos los cargos públicos deberían hacer público su historial médico.

«Si Felipe VI tuviera la misma enfermedad, tendría que contarlo. Es el jefe del Estado. En cualquier país democrático, no ya el presidente del Gobierno, sino los ministros y los que aspiran a un cargo como diputados o senadores hacen público su expediente médico».

Y luego, fiel a su estilo, repartió estopa a los tres socialistas, empezando con Patxi López:

«A este le votó el PP como lehendakari y luego, fíjense la catadura moral. Catadura moral la tuya, que estás aliado con ETA, que mató a los de tu partido. Catadura… ¡Caradura!».

Después, siguió con el ministro tuitero, que insultó a su medio, Libertad Digital, El Debate y The Objective, por publicar informaciones sobre este tema:

«En cuanto al Oscargután, qué les voy a decir. No es verdad que Moncloa lo haya desmentido. Si tiene valor, que lo haga y que publique el historial clínico. Es muy sencillo».

Por último, retó a Félix Bolaños a que publicara el historial médico de Sánchez: