Chapu Apaolaza trolea a Rufián, Santaolalla y toda la izquierda boba y menguante: «Sánchez acarrea una pena…»

Francisco «Chapu» Apaolaza (San Sebastián, 1977) es un periodista, columnista, analista político y escritor español conocido por su estilo narrativo ágil, profundo e irónico, así como por su amplia trayectoria en medios de comunicación y su vinculación con tradiciones culturales como la fiesta de San Fermín y la tauromaquia.

Este 27 de febrero de 2026 visita Periodista Digital y charla de forma distendida con Alfonso Rojo en el formato del programa Tiempo de hablar.

Allí, abordan la situación política actual, con la vista muy detenida en todo lo que está viviendo la izquierda de este país, desde el líder socialista acorralado y demacrado, hasta las nuevas formaciones que se rompen, se arrejuntan y se arremolinan más a su izquierda. Una charla imperdible y muy entretenida.

Recogemos algunos de los titulares que deja:

“Cuando la izquierda dice que suma, en realidad es que resta. Siempre hacen lo contrario de lo que dicen”. “Yolanda Díaz no le aporta nada al PSOE, está agotada. Ella entraba en una habitación y la gente enloquecía con ella, veían una nueva dimensión, pero es un proyecto que murió sin nacer. Esperavan el advenimiento de una mesías…” “Rufián está contento en Madrid, y eso es bueno. Pero está intentando darle las vueltas a cosas que son la misma. Cuando Rufián dice como si fuera un coach que cuánto pesa esta botella, pesa lo mismo, los votantes que tú tienes, que es una cantidad menguante. Están ante una reducción por avance de la derecha en general. Esa izquierda siempre vive de una refundación”. “Sánchez acarrea pena y sufrimiento. Con España tiene una bronca de novios, él no entiende que España no le quiera y no ser el más votado. Y eso le produce decepción emocional”.

Carrera y reconocimientos

Actualmente escribe como columnista en el diario ABC, y a lo largo de su carrera, Apaolaza ha sido galardonado con varios premios periodísticos importantes, entre ellos: