Inutilidad, vagancia e incompetencia

Hoy hablamos del mayor fraude político de la legislatura: los fondos Next Generation. Hasta noviembre de 2025, el Gobierno solo ha pagado el 13,7% de los fondos asignados para el año.

De 34.544 millones de crédito final, apenas se han pagado 4.739 millones.

El relato oficial hablaba de transformación, modernización y lluvia de millones.

La realidad es inejecución, retrasos y ministerios paralizados.

Hay casos escandalosos. Transición Ecológica: 3% de ejecución. Ciencia e Innovación: 2,9%. Vivienda: 9,8%. Economía y Empresa: 11%. Transformación Digital: 8,2%.

Ministerios clave para cambiar el modelo productivo no ejecutan. Y mientras tanto, el Gobierno presume en ruedas de prensa de fondos “movilizados”, que no llegan a empresas, familias ni economía real.

Esto no es un problema técnico. Es inutilidad, vagancia administrativa e incompetencia política. España se comprometió con Bruselas a ejecutar estos fondos en tiempo y forma. No hacerlo pone en riesgo credibilidad, pagos futuros y oportunidades históricas. Los Next Generation no eran propaganda.

Eran una oportunidad única.

Y hoy sabemos la verdad: el dinero está… pero no se ejecuta.