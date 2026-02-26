Cayetana retrata al ‘paciente’ Sánchez: «La salud de un presidente no es un asunto privado»

Contundente.

Cayetana Álvarez de Toledo ha reflexionado en La mirada crítica sobre la salud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La popular ha criticado el secretismo del socialista sobre este aspecto fundamental para el desarrollo de la democracia. En este sentido, ha puesto de ejemplo a Estados Unidos, donde el presidente tiene que hacer público su historial médico. «Es una tradición de rendición de cuentas y control democrático, lo cual me parece estupendo».

Tras su intervención en el Congreso en la que preguntó sobre el asunto, ha incidido en que la salud del jefe del Ejecutivo, al representarnos a todos, no tiene el carácter privado que la de un ciudadano anónimo.

«Esto no es un asunto privado ni son especulaciones; es la primera afirmación clara. El presidente del Gobierno tiene un papel de representación, un poder delegado por parte de los ciudadanos, y tiene unas funciones que requieren unas ciertas aptitudes físicas y psicológicas».

Destaca que desde hace más de un año se especula sobre el estado de salud del presidente debido a su aspecto físico desmejorado. Recuerda que incluso el propio Sánchez y María Jesús Montero han hecho referencia al asunto.

«Se han publicado informaciones que no han sido desmentidas —pese a lo que digan—, porque desmentir es presentar pruebas. Han filtrado a un medio de comunicación que no hay nada que decir. Lo que han hecho es insultar a medios de comunicación como réplica a una pregunta absolutamente elemental y de sentido común».

Por último, ha atizado al líder del PSOE por presumir de transparencia, pero que, en el momento de la verdad, no ofrece las explicaciones sobre asuntos de interés público. Lo ha retratado utilizando una frase del propio presidente.