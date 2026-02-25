¡Con un par! Cayetana pone en un aprieto a Bolaños: “¡Desclasificad el historial médico de Sánchez!”

La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados ha vuelto a convertirse en un campo de batalla entre Cayetana Álvarez de Toledo y el ministro de Justicia Félix Bolaños.

En esta ocasión, la portavoz adjunta del Grupo Popular ha lanzado una pregunta incisiva sobre la salud del presidente del Gobierno, aprovechando el anuncio de la desclasificación de documentos relacionados con el 23-F para exigir transparencia acerca de los problemas médicos que podría afrontar Pedro Sánchez.

«Me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta: ¿tiene el presidente del Gobierno un problema de salud?», ha afirmado Álvarez de Toledo en el hemiciclo. La diputada no se ha quedado ahí, instando al Ejecutivo a «desclasificar» el historial médico del presidente, quien, según informaciones previas, está recibiendo tratamiento por una dolencia cardiovascular en el hospital madrileño Ramón y Cajal. Su intervención ha sido recibida con aplausos por parte del grupo popular.

La estrategia de la diputada ha sido evidente: si el Gobierno se jacta de ser transparente, como defendió Bolaños en su respuesta a otros temas, debería aplicar ese mismo criterio en lo que respecta a la salud del máximo responsable del país. «Si presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico», ha sentenciado con firmeza.

La reacción del ministro no se ha hecho esperar. Félix Bolaños ha tildado a Álvarez de Toledo de «bajeza moral» por lanzar esta pregunta, rechazando categóricamente cualquier insinuación sobre un posible ocultamiento respecto al estado de salud presidencial. El tono con que respondió refleja la irritación del Ejecutivo ante lo que consideran un ataque personal disfrazado de búsqueda de transparencia.

Este cruce de acusaciones se produce en un contexto político especialmente tenso. Álvarez de Toledo ha aprovechado la sesión para lanzar una serie de críticas hacia el Gobierno, cuestionando desde la financiación del PSOE hasta los indultos otorgados a políticos independentistas. La diputada ha sostenido que «urge una desclasificación integral del sanchismo», exigiendo información sobre diversos asuntos que, según ella, permanecen bajo llave: desde negociaciones con Delcy Rodríguez hasta pactos con Bildu.

La cuestión sobre la salud de Sánchez marca un cambio en la táctica del PP en sus ataques parlamentarios. Mientras que anteriormente la oposición centraba sus críticas en decisiones políticas y gestión gubernamental, esta intervención aborda un aspecto más personal, aunque justificado bajo el pretexto de la transparencia institucional. El hecho de que Libertad Digital publicara en exclusiva información sobre el tratamiento médico del presidente ha proporcionado el gancho perfecto para que Álvarez de Toledo llevara este tema al Pleno.

Lo que comenzó como una inquietud por la transparencia se ha transformado en un nuevo episodio dentro del enfrentamiento constante entre oposición y Gobierno. Cada intervención parlamentaria se convierte así en una oportunidad para reflejar la profunda polarización política existente. La salud del presidente, un asunto normalmente considerado privado en democracias occidentales, ha entrado ahora en el debate público español gracias a esta confrontación política.