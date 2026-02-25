Feijóo atemoriza a Sánchez con una advertencia colosal: «No necesitaré ni 45 días para saber todo lo que ha hecho»

Le salió el tiro por la culata.

Pedro Sánchez quiso colgarse una medalla histórica con el anuncio de desclasificar los documentos del 23-F, justo al cumplirse 45 años del intento de golpe de Estado.

Y con esa baza fue a la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Pero Alberto Núñez Feijóo, en una réplica demoledora, transformó esa «deuda histórica» en un bumerán contra el propio presidente, al que avisó con contundencia de que no pasarán 45 días desde el cambio de Gobierno para saber todos los pufos que deja el actual inquilino de La Moncloa.

En su primer turno, el presidente del PP y líder de la oposición ya dejó claras cuáles eran sus intenciones:

Señor Sánchez, como ha apostado por la transparencia, vengo a animarle a que no desista. Desclasifique los Presupuestos, desclasifique las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están, desclasifique los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a un millón de irregulares, desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz, desclasifique los datos de los fijos discontinuos, desclasifique las medidas de la ley de la ley de la ley de la ley de las causas del apagón, y puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delcygate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias. ¿No le parece que también es su responsabilidad, señoría?

Pedro Sánchez, como siempre, tratando de embarrar el terreno:

A mí, de verdad, señor Feijóo, qué desafortunado. ¿Por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? ¿Qué problema hay? Mire, yo no sé por qué me hace la misma pregunta que hace dos semanas. ¿No pueden ustedes innovar un poquito? Me pregunta por la responsabilidad de este Gobierno. La responsabilidad de este Gobierno es hacer avanzar a nuestro país. La responsabilidad de este Gobierno es, por ejemplo, que en el año 2025 se haya creado el triple de empleos en España que en Estados Unidos. Desde que soy presidente del Gobierno, un 25% de jóvenes más trabajando. La responsabilidad de este Gobierno es, por ejemplo, que crezcamos al doble que la zona euro. Y no solamente que se crezca, sino que se redistribuya ese crecimiento, por ejemplo, subiendo el salario mínimo interprofesional, acordando con los servidores públicos subidas hasta el año 2028 o revalorizando las pensiones. Ya que usted tiene tan buena relación con la gran patronal, dígale al señor Garamendi que se siente con los sindicatos y que también aumenten los salarios para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Señoría, esa es la responsabilidad del Gobierno, hacer que España progrese. Esa es la verdad, que España va como nunca y ustedes mienten como siempre.

El 23F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los recibe en Moncloa y los excarcela para seguir en el poder. pic.twitter.com/FWXy5cWHNa — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 25, 2026

En su contrarréplica, Feijóo fue a degüello:

Señor Sánchez, en resumen, usted va a seguir igual. Presumiendo de limpieza mientras le desborda la corrupción, siento tener que citar al señor Torres, aunque no está. Presumiendo de feminismo, siento tener que citar al señor Marrasca, que tampoco está. Y presumiendo de gestión con Óscar Puente, siento tener que citarle, que tampoco está, quien es capaz de presumir de bien que van los trenes con 47 muertos. Transparencia para todos menos para usted. Pero le diré algo. No va a haber que esperar 45 años, señoría. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. El 23F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente. Por estas razones se le da la espalda, señoría. Cada vez le votan menos. Porque ha arrasado con todo y no quiere un futuro con usted. Ya sé que su estrategia es dejar a España ingobernable, pero le saldrá mal. Reconstruiremos todo lo que usted ha dañado y me comprometo a ello. En dos horas me siento con los médicos a los que su gobierno les insulta, trabajando por el futuro mientras usted representa al pasado. Señoría, si sigue usted así, nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted.

El jefe del Ejecutivo socialcomunista volvió a no responder y se dedicó a lanzar ataques rayanos en lo infantil: