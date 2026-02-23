'LA BURBUJA'

Sánchez trata de tapar su enfermedad con el 23-F

El periodista que destapó la enfermedad de Pedro Sánchez suelta otra bomba: «Puede tener otras patologías»

Se han dado varias circunstancias este 23 de febrero de 2026 por las que el famoso 23-F de hace 45 años se ha colocado otra vez en primera línea de fuego.

Y la culpa de todo, como casi siempre, la tiene Pedro Sánchez, por ese aviso malintencionado de desclasificar los documentos hasta ahora secretos. No podemos aplaudir más por una única vez -no volverá a suceder- al socialista. Queremos saber la verdad y que se dejen de pamplinas históricas.

Mientras tanto, nosotros vamos a contarles la nuestra, la de que Sánchez piensa tapar su enfermedad a toda costa y utilizando lo que sea, incluso esto.

La mejor edición de ‘La Burbuja’ con Josué Cárdenas y analistas de la clase de Jesús Palacios, autor de ‘23F el Golpe del CESID‘, Blanco Corredoira: autor de ‘El Rey que todo lo perdió‘ y Carlos Abella, autor de ‘Adolfo Suárez, el hombre clave de la transición‘.

