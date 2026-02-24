Momentazo en pleno directo en la televisión balear: Un ‘therian’ irrumpe al grito de «¡Perro Sánchez, hijo de p*ta!»

Sencillamente brutal.

La televisión pública balear, IB3, vivió este lunes uno de los momentos más surrealistas y virales de su historia reciente.

Todo ocurrió en el programa ‘Cinc Dies’ (Cinco Días), durante una entrevista que pretendía explicar el creciente fenómeno de los therians en Mallorca: jóvenes que aseguran identificarse espiritualmente con animales y que han protagonizado quedadas virales en lugares como Manacor o Petra.

El invitado, un joven con máscara y actitud aparentemente tranquila al inicio, explicaba con detalle cómo llevaba tres años sintiéndose perro y cómo funcionaban esas comunidades. La conversación transcurría sin mayores incidentes… hasta los últimos segundos.

Justo cuando el presentador se disponía a despedirlo, el entrevistado pidió la palabra «para cerrar» y, mirando fijamente a cámara, soltó a grito pelado un exabrupto contra el inquilino de La Moncloa:

¡Perro Sánchez, hijo de puta, dimisión!

Pero no se quedó ahí. Mientras profería el insulto, se agarró las partes íntimas con la mano en un gesto obsceno evidente, dejando al presentador congelado y con la boca abierta.

El plató quedó en silencio durante un instante. Acto seguido, la realización reaccionó de inmediato y cortó la emisión, dejando la escena incompleta para los espectadores que estaban siguiendo el programa en ese momento.

El programa estaba presentado por Toni Rigo, que había conducido la entrevista con normalidad hasta que se produjo la inesperada performance.

En el plató también se encontraba el actor Joan Carles Bestard, quien se mostró muy crítico con el comportamiento del invitado tras el incidente, calificando la situación como inapropiada para un espacio televisivo público.

La canción del verano… y de todo el año

La famosa canturrela del «¡Perro Sánchez, hijo de puta!» ya no tiene una estacionalidad estival.

Son varios los casos documentados a lo largo de todo un año: