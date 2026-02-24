Momentazo en pleno directo en la televisión balear: Un ‘therian’ irrumpe al grito de «¡Perro Sánchez, hijo de p*ta!»

Sencillamente brutal.
La televisión pública balear, IB3, vivió este lunes uno de los momentos más surrealistas y virales de su historia reciente.
Todo ocurrió en el programa ‘Cinc Dies’ (Cinco Días), durante una entrevista que pretendía explicar el creciente fenómeno de los therians en Mallorca: jóvenes que aseguran identificarse espiritualmente con animales y que han protagonizado quedadas virales en lugares como Manacor o Petra.
El invitado, un joven con máscara y actitud aparentemente tranquila al inicio, explicaba con detalle cómo llevaba tres años sintiéndose perro y cómo funcionaban esas comunidades. La conversación transcurría sin mayores incidentes… hasta los últimos segundos.
Justo cuando el presentador se disponía a despedirlo, el entrevistado pidió la palabra «para cerrar» y, mirando fijamente a cámara, soltó a grito pelado un exabrupto contra el inquilino de La Moncloa:
¡Perro Sánchez, hijo de puta, dimisión!
Pero no se quedó ahí. Mientras profería el insulto, se agarró las partes íntimas con la mano en un gesto obsceno evidente, dejando al presentador congelado y con la boca abierta.
El plató quedó en silencio durante un instante. Acto seguido, la realización reaccionó de inmediato y cortó la emisión, dejando la escena incompleta para los espectadores que estaban siguiendo el programa en ese momento.
El programa estaba presentado por Toni Rigo, que había conducido la entrevista con normalidad hasta que se produjo la inesperada performance.
En el plató también se encontraba el actor Joan Carles Bestard, quien se mostró muy crítico con el comportamiento del invitado tras el incidente, calificando la situación como inapropiada para un espacio televisivo público.
La canción del verano… y de todo el año
La famosa canturrela del «¡Perro Sánchez, hijo de puta!» ya no tiene una estacionalidad estival.
Son varios los casos documentados a lo largo de todo un año:
- Concierto de Juan Magán: La noche del 5 de agosto de 2025 en la sala Fitz de Marbella fue testigo de un momento insólito en la escena musical española. El público, entregado y eufórico, interrumpió el bolo de Juan Magán para corear a pleno pulmón el ya famoso cántico ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
- Burgo del Ebro: Es la ‘canción del verano’ 2025. Y persigue al marido de Begoña y a sus acólitos, sÚbditos y manporreros allá dónde vayan. El ambiente festivo en Burgo del Ebro prometía una tarde de júbilo, banderolas y música tradicional. Sin embargo, en pleno pregón desde el balcón del ayuntamiento, la celebración se tornó inesperadamente mediática. El alcalde socialista, Vicente Royo Martínez, se encontró ante una plaza abarrotada y un cántico que resuena por toda España este verano: “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”.
- Chelsea-Real Madrid: Ni en la Champions League se libra el presidente del Gobierno socialcomunista de la ira de los españoles. En el campo de Stamford Bridge, en el duelo de vuelta de cuartos de final entre el Chelsea y el Real Madrid (0-2), los aficionados merengues, en torno al minuto 20, empezaron a corear un audible «Pedro Sánchez, hijo de puta». En el audio, de la retransmisión de Movistar Liga de Campeones, se escucha perfectamente el enfado de los seguidores madridistas con el jefe del Ejecutivo PSOE-Podemos.
- Fiesta Nacional del 12 de octubre: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a ser protagonista de una jornada tensa en el desfile militar del Doce de Octubre. A su llegada a la plaza de Lima, en Madrid, los abucheos y pitos del público se impusieron al sonido marcial de las bandas. Los gritos de reprobación —entre ellos el ya habitual “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” y el contundente “¡fuera, fuera!”— estallaron cuando el jefe del Ejecutivo apareció en la zona de autoridades, poco antes de las 11 de la mañana. A pesar del amplio dispositivo de seguridad desplegado por Moncloa, los silbidos retumbaron desde las gradas y zonas próximas.
- Troleo a TVE en Cazalegas (Toledo): Pánico en los estudios de RTVE. Durante la emisión en directo del programa ‘Hablando Claro’ del 25 de enero, se buscó conocer la opinión de los ciudadanos de Cazalegas (Toledo) sobre la presunta existencia de un radar móvil en un coche de una empresa privada que, tras hacer fotografías de vehículos que superan el límite de velocidad, las envía al Ayuntamiento para que proceda a sancionar. Sin embargo, el tema cambió radicalmente de curso cuando uno de los entrevistados no dudó en aprovechar el directo para mandarle un ‘recadito’ a Pedro Sánchez y el resto de su Gobierno. El reportero del programa de TVE pregunta al ciudadano sobre la multa que recibió, pero su respuesta le dejó de piedra: “¡Qué te vote Txapote! Sánchez, que te vote Txapote”. El periodista intentó sin éxito reconducir el tema.