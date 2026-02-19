República Dominicana: Pepe Bono y su novio tienen de ‘celestina’ a un empresario valenciano

José Bono, exministro y expresidente del Congreso, reside actualmente en República Dominicana junto a su pareja, el exdiputado socialista Juan Segovia.

En esta historia, el empresario valenciano Dimas de Andrés Puyol juega el papel de Celestina.

Según detalla The Objective, comparte sede con ellos y se vincula a sus negocios relacionados con la energía solar.

Dimas de Andrés tiene sus empresas en el mismo edificio que las cuatro sociedades de Bono en Santo Domingo, situadas en el Centre One, localizado en la avenida Mustafa Kemal Atatürk 39.

Por su parte, Juan Segovia, primo de Borja Cabezón, quien estuvo envuelto en un escándalo de fraude fiscal dentro del PSOE, posee el 20% de Medcap Energy Caribe. Esta empresa, vinculada a De Andrés, está llevando a cabo proyectos solares valorados en 146 millones de dólares, tras haber obtenido las autorizaciones pertinentes este mismo año.

Los tres forman una red empresarial. Gracias a la mediación de Bono, Segovia asesora al presidente dominicano, Luis Abinader. Mientras tanto, De Andrés aporta el capital necesario para estos proyectos. Su familia tiene raíces en el sector inmobiliario valenciano.

Además, su firma, Medcap Real Estate, gestiona activos de lujo valorados en 420 millones de euros en Madrid, Barcelona y Valencia desde 2015.

Al margen de eso, importante subrayar que Bono, uno de los hombres más fuertes dentro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pidió al exministro José Luis Ábalos favores urbanísticos para un «cliente» con negocios en República Dominicana en el año 2021.

El histórico socialista también entregó en muchas ocasiones «notas» y «escritos» de forma discreta a la exesposa de Koldo García, la mano derecha de Ábalos.

La sociedad Joasa 2012, vinculada al exministro de Defensa y expresidente del Congreso, ha triplicado su valor contable desde 2020, coincidiendo con el desembarco empresarial del socialista en República Dominicana y la posterior incorporación de activos en Marruecos.

Conexiones entre España y el Caribe

El exministro ha solicitado favores a José Luis Ábalos para beneficiar a De Andrés. En 2021, pidió que se gestionaran trámites urbanísticos en Zaragoza para un centro comercial perteneciente a Medcap Value Add Development SL. También envió el contacto de De Andrés a Koldo García, aunque según él mismo, no hubo avances.

Empresas compartidas : Desde 2020, tras obtener la nacionalidad dominicana, Bono registra empresas como Bono-Veleta RD , Teivelpir RD , Vetapir y Tiseck Group en Centre One.

: Desde 2020, tras obtener la nacionalidad dominicana, registra empresas como , , y en Centre One. Sociedad clave : La firma Medcap Energy Caribe tiene el mismo domicilio y cuenta con la participación de Segovia como socio minoritario.

: La firma tiene el mismo domicilio y cuenta con la participación de como socio minoritario. Negocios de De Andrés: Se dedica a proyectos solares y gestión de residuos en Santo Domingo. Forbes lo posiciona como uno de los hombres más ricos de Valencia para 2025.

Nacido en 1985, De Andrés lidera el grupo familiar y ha logrado sortear la crisis del ladrillo gracias a su compañía, Iberfin Capital. En 2022 fue absuelto por la Audiencia Nacional de cualquier delito relacionado con el caso del Banco de Valencia.

Por otro lado, desde que dejó la política madrileña en 2018 tras un intento fallido por liderar el PSOE local, Segovia vive ahora en República Dominicana con Bono, después de separarse de su esposa y ser padre de cuatro hijos.

Influencia política y negocios

El escándalo protagonizado por Borja Cabezón puso al descubierto esta conexión. La periodista Ketty Garat lo hizo público durante su programa Horizonte en Cuatro. Actualmente, Segovia se encarga de redactar discursos para el presidente dominicano mientras que Bono mantiene sus redes dentro del PSOE.

Otro socialista llamado Alberto Muiños, aunque no figura oficialmente en las empresas vinculadas a Medcap, también está asociado al círculo cercano.

La influencia creciente de De Andrés se traduce desde actividades inmobiliarias ‘prime’ hasta inversiones renovables caribeñas. Sus sicav como son las denominadas Bullchaka y Dimitrios Asset superan cada una los 12 millones.

La relación entre Bono y Segovia se desarrolla bajo este contexto empresarial. De Andrés no solo es socio; también actúa como puente financiero entre ellos. Hasta ahora todo parece estar dentro del marco legal sin imputaciones.

En Santo Domingo se cruzan intereses políticos españoles con dinero procedente del mundo valenciano. La fortuna acumulada por Bono allí es notable. Esta Celestina inmobiliaria parece acelerar aún más los movimientos caribeños del trío involucrado.