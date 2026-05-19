¡Qué esperpento! ‘Javierito’ Ruiz, Silvia Intxaurrondo y Sarah Santaolalla, al rescate del imputado Zapatero

En un ejercicio de periodismo militante que ya resulta rutinario en ciertos platós, tres figuras destacadas de la progresía mediática se han lanzado a defender al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por la Audiencia Nacional. Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo y Sarah Santaolalla han desplegado el argumentario completo: la culpa es de “Manos Limpias”, de un “sindicato ultraderechista”, de una entrevista de Aldama y de “pseudomedios”. Cualquier cosa menos mirar de frente a los indicios.

Sarah Santaolalla, en su rol de activista política, se apresuró a minimizar la imputación recordando que parte de la querella se basa en declaraciones de Víctor de Aldama y en informaciones periodísticas. Como si la Justicia española, de repente, imputara a expresidentes por capricho o por leer la prensa. Olvida convenientemente, o ignora, que la Audiencia Nacional ha considerado que existen indicios suficientes para proceder. Pero claro, cuando se trata de Zapatero, cualquier prueba es “ultraderechista” o insuficiente.

La imputación al expresidente Zapatero viene tras una querella del sindicato ultraderechista «Manos Limpias».

Estos ultras aportan como prueba una entrevista del delincuente Aldama en la televisión y la noticia amplificada por un pseudomedio.

Esta parte algunos la obvian. pic.twitter.com/jgvRFSaVTR — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) May 19, 2026

Silvia Intxaurrondo, por su parte, ha aportado rigor académico al debate con el novedoso concepto de la “imputación con pinzas”. Una figura jurídica inédita que, al parecer, se activa exclusivamente cuando el imputado pertenece al club de los intocables del PSOE. El resto de mortales se las apaña con las imputaciones normales, pero Zapatero merece tratamiento especial.

La Catedrática de derecho procesal por la Universidad de #TelePedro, Silvia Intxaurrondo, nos descubre una nueva figura 👉🏻 la “imputación con pinzas” de Zapatero 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/zAree7rhKg — Eduardo Carazo (@educarazo) May 19, 2026

Javier Ruiz, mientras tanto, se ha dedicado a diseccionar quién está detrás de la querella, señalando a Manos Limpias y a Aldama invalidando de por sí cualquier investigación. El clásico truco: en lugar de discutir los hechos, se ataca la procedencia de la denuncia.

Esta pieza de Javier Ruiz sobre Quiénes están detrás de la querella contra Zapatero, Manos Limpias que confunde además a La Sexta con Cuatro y como no Aldama.

Pongo esto porque es delirante y recuerda a los rumores de Calvente y la niñera contra Podemos.

Ya tenemos el Verano… pic.twitter.com/fdE35tMnmD — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) May 19, 2026

El espectáculo resulta particularmente llamativo porque estos mismos profesionales no suelen mostrar tanta diligencia defensora cuando los imputados son de otro color político.

Lo que hemos visto hoy es militancia descarada por parte de Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo y Sarah Santaolalla.