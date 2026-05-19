  • ESP
    España América
Periodismo

MILITANCIA DESCARADA

¡Qué esperpento! ‘Javierito’ Ruiz, Silvia Intxaurrondo y Sarah Santaolalla, al rescate del imputado Zapatero

Las tres figuras mediáticas del sanchismo salen en defensa del expresidente socialista

Javier Ruiz, Sarah Santaolalla y Silvia Intxaurrondo
Javier Ruiz, Sarah Santaolalla y Silvia Intxaurrondo PD
Archivado en: Javier Ruiz | José Luis Rodríguez Zapatero | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Sarah Santaolalla | Silvia Intxaurrondo

Más información

Zapatero p’alante: Castillón, Centeno y Gil anticiparon en PD la caída del expresidente

Zapatero p’alante: Castillón, Centeno y Gil anticiparon en PD la caída del expresidente

En un ejercicio de periodismo militante que ya resulta rutinario en ciertos platós, tres figuras destacadas de la progresía mediática se han lanzado a defender al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por la Audiencia Nacional. Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo y Sarah Santaolalla han desplegado el argumentario completo: la culpa es de “Manos Limpias”, de un “sindicato ultraderechista”, de una entrevista de Aldama y de “pseudomedios”. Cualquier cosa menos mirar de frente a los indicios.

Sarah Santaolalla, en su rol de activista política, se apresuró a minimizar la imputación recordando que parte de la querella se basa en declaraciones de Víctor de Aldama y en informaciones periodísticas. Como si la Justicia española, de repente, imputara a expresidentes por capricho o por leer la prensa. Olvida convenientemente, o ignora, que la Audiencia Nacional ha considerado que existen indicios suficientes para proceder. Pero claro, cuando se trata de Zapatero, cualquier prueba es “ultraderechista” o insuficiente.

Silvia Intxaurrondo, por su parte, ha aportado rigor académico al debate con el novedoso concepto de la “imputación con pinzas”. Una figura jurídica inédita que, al parecer, se activa exclusivamente cuando el imputado pertenece al club de los intocables del PSOE. El resto de mortales se las apaña con las imputaciones normales, pero Zapatero merece tratamiento especial.

Javier Ruiz, mientras tanto, se ha dedicado a diseccionar quién está detrás de la querella, señalando a Manos Limpias y a Aldama invalidando de por sí cualquier investigación. El clásico truco: en lugar de discutir los hechos, se ataca la procedencia de la denuncia.

El espectáculo resulta particularmente llamativo porque estos mismos profesionales no suelen mostrar tanta diligencia defensora cuando los imputados son de otro color político.

Lo que hemos visto hoy es militancia descarada por parte de Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo y Sarah Santaolalla.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]