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PARA LA ACTIVISTA POLÍTICA QUEDARSE A DOS ESCAÑOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA ES UN FIASCO SIN PALIATIVOS

Sarah Santaolalla ahonda en el más espantoso de sus ridículos aseverando que el PP fue el gran perdedor en Andalucía

Daniel Lacalle: "El PSOE perfora su suelo histórico y toda la izquierda y ultraizquierda junta no suma ni para heredar. De nada"

Sarah Santaolalla.
Sarah Santaolalla.
Archivado en: Internet | Juan Manuel Moreno Bonilla | María Jesús Montero | Periodismo | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Sarah Santaolalla

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A Sarah Santaolalla le cae la del pulpo tras revelar su nueva obsesión con Vito Quiles

Tienen que explicarle matemáticas al estilo Barrio Sésamo.

Porque no se entiende la lectural postelectoral que ha hecho la tertuliana de izquierda Sarah Santaolalla.

En una noche en la que el Partido Popular de Juanma Moreno volvió a arrasar en Andalucía, manteniendo una ventaja aplastante de casi 19 puntos sobre el PSOE de María Jesús Montero y consolidando su hegemonía en la comunidad que durante décadas fue feudo socialista, la analista progresista volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los referentes del relato de izquierdas más desconectado de la realidad.

“El Partido Popular es el gran perdedor de la noche pese a ganar las elecciones. Pierde 6 escaños, pierde la mayoría absoluta y pasa a depender de Vox”, escribió Santaolalla en sus redes, según recogen múltiples capturas y reacciones en X. Una afirmación que roza lo esperpéntico.

Y es que con el 100% escrutado, el PP obtuvo 53 diputados (41,6% de los votos) frente a los 28 del PSOE (22,7%), que firma su peor resultado histórico en Andalucía. VOX crece hasta 15 escaños y Adelante Andalucía experimenta un notable ascenso. El bloque de derechas suma holgadamente mayoría (PP + VOX superan los 68 escaños), mientras la izquierda queda muy lejos de poder disputar el poder.

Moreno gobernará de nuevo. Y lo hará tras aumentar la participación y mantener una distancia sideral con los socialistas. Pero para Santaolalla, el gran titular no es el desplome del PSOE ni el fin definitivo del socialismo andaluz como alternativa de poder. No. El gran drama es que el PP ha perdido la mayoría absoluta y “tendrá que pactar”.

El cachondeo en las redes sociales fue de órdago a la grande ante la peculiar interpretación de ‘mitad tonta, mitad tetas’:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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