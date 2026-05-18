Sarah Santaolalla ahonda en el más espantoso de sus ridículos aseverando que el PP fue el gran perdedor en Andalucía

Tienen que explicarle matemáticas al estilo Barrio Sésamo.

Porque no se entiende la lectural postelectoral que ha hecho la tertuliana de izquierda Sarah Santaolalla.

En una noche en la que el Partido Popular de Juanma Moreno volvió a arrasar en Andalucía, manteniendo una ventaja aplastante de casi 19 puntos sobre el PSOE de María Jesús Montero y consolidando su hegemonía en la comunidad que durante décadas fue feudo socialista, la analista progresista volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los referentes del relato de izquierdas más desconectado de la realidad.

“El Partido Popular es el gran perdedor de la noche pese a ganar las elecciones. Pierde 6 escaños, pierde la mayoría absoluta y pasa a depender de Vox”, escribió Santaolalla en sus redes, según recogen múltiples capturas y reacciones en X. Una afirmación que roza lo esperpéntico.

El Partido Popular es el gran perdedor de la noche pese a ganar las elecciones.

Pierde 6 escaños, pierde la mayoría absoluta y pasa a depender de VOX. — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) May 17, 2026

Y es que con el 100% escrutado, el PP obtuvo 53 diputados (41,6% de los votos) frente a los 28 del PSOE (22,7%), que firma su peor resultado histórico en Andalucía. VOX crece hasta 15 escaños y Adelante Andalucía experimenta un notable ascenso. El bloque de derechas suma holgadamente mayoría (PP + VOX superan los 68 escaños), mientras la izquierda queda muy lejos de poder disputar el poder.

Moreno gobernará de nuevo. Y lo hará tras aumentar la participación y mantener una distancia sideral con los socialistas. Pero para Santaolalla, el gran titular no es el desplome del PSOE ni el fin definitivo del socialismo andaluz como alternativa de poder. No. El gran drama es que el PP ha perdido la mayoría absoluta y “tendrá que pactar”.

El cachondeo en las redes sociales fue de órdago a la grande ante la peculiar interpretación de ‘mitad tonta, mitad tetas’:

¡Vamos a ver, querida Sara! En el año 2008 el PSOE, con Manuel Chaves, logró 56 escaños. En 2012, con José Antonio Griñán, se quedó con 47, mismo resultado que logró Susana Díaz en 2015. En 2018 se quedó en 33, Juan Espadas, en 2022, sacó 30 y María Jesús Montero, en 2026, 28. — Jesús Heras Álvarez (@miescano351) May 18, 2026

Urge, por tanto, darle matemáticas de Barrio Sésamo a la señora Santaolalla porque si 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta, es un fracaso para @JuanMa_Moreno @ppandaluz, ¿entonces cómo definimos los resultados de @mjmonteroc @psoedeandalucia en las elecciones del 17-M? — Jesús Heras Álvarez (@miescano351) May 18, 2026

El PSOE perfora su suelo histórico y toda la izquierda y ultraizquierda junta no suma ni para heredar. De nada. — Daniel Lacalle (@dlacalle) May 17, 2026

58 (escaños que tenía) – 53 (escaños que ha sacado) = 5. Seguir gobernando no te convierte en el gran perdedor. Obtener el peor resultado de la historia, sí. — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) May 17, 2026

Lo cierto es que, con una participación muy similar a las Generales, la izquierda ha pasado del 45% al 38% de los votos. Por lo que tu querido Pedro Sánchez ya no puede confiar en que una mayor movilización le vaya a hacer salvar los muebles en Andalucía. — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) May 17, 2026

‼️ Después de su accidente laboral es previsible que María Jesús Montero vuelva a Madrid a guardar reposo ⚠️#EleccionesAndalucía pic.twitter.com/IZ7u3rx2s1 — ErótiKa del Poder (@MJEroticos) May 17, 2026

😂😂😂😂😂 el gran perdedor dice!!

Pero no te da vergüenza escribir lo que escribes?

Solo por ver que estás bien jodida, me voy a alegrar!

Idiotaaaaa que eres muy idiotaaaa!!! — Moon 🇪🇸💚🇮🇱 (@Samana1993) May 17, 2026

Sarah, disfruta. Y si te duele, ponte el cabestrillo. 😘 pic.twitter.com/kpSGh4IiJT — Juan Sánchez de Cabo (@juansdc18) May 17, 2026