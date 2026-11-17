El periodista Carlos Franganillo se enfrentó cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista para Informativos Telecinco que dejó momentos de evidente incomodidad.

Lejos de los platós de TVE, el líder del PSOE y inquilino de La Moncloa perdió la compostura cuando el presentador intentaba precisar algunos datos y afirmaciones.

El entrevistado llegó a perder los modales en varias ocasiones cuando vio que el entrevistador puso al presidente contra las cuerdas.

¡No se pierdan los momentos más tensos de la entrevista que @cfranganillo le hizo en @informativost5 a @sanchezcastejon @psoe! El periodista puso al presidente y candidato contra las cuerdas y el entrevistado llegó a perder los modales cada vez que se le rebatían datos y… pic.twitter.com/ZCMbR5aL4T — Luis Rioja (@miescano351) November 17, 2026

El rictus de tensión del presidente

Fuera del entorno amable y casi doméstico de La Séptima o de ‘Tele Pedro’ (TVE), Sánchez mostró una prepotencia y una irritabilidad que contrastan de forma abrupta con el personaje afable, bromista y cercano que ha exhibido en otros platós.

Franganillo, director de Informativos Telecinco, no fue a hacer de corista. Desde el primer bloque planteó las cuestiones que la campaña oficial ha intentado esquivar: los cambios de opinión sobre la amnistía (de «no cabe en la Constitución a hacer de la necesidad virtud»), el grado de cumplimiento de las promesas de vivienda de 2023, la gestión del apagón de abril de 2025, el caos ferroviario que terminó con la dimisión de Óscar Puente, la crisis de Ceuta del pasado julio y las responsabilidades en la DANA. No eran preguntas de cortesía. Eran repreguntas con datos, fechas y contradicciones. Y fue precisamente ahí donde afloró el Sánchez real.

El momento más ilustrativo llegó cuando Franganillo, consciente de que el tiempo se agotaba, intentó avanzar hacia otros asuntos. Sánchez le cortó en seco:

Usted habla y yo también tengo derecho a hablar. No me diga que ya terminamos, porque usted hace su reflexión y yo también. Los telespectadores se merecen también una explicación por parte del presidente del Gobierno, ya que usted me invita a esta entrevista.

La frase, pronunciada con tono seco y gesto de fastidio, resume la dinámica de casi toda la entrevista. Cada vez que el periodista trataba de reconducir, de pedir brevedad o de introducir un matiz, el presidente reivindicaba su derecho a no ser interrumpido… mientras él mismo interrumpía sistemáticamente al entrevistador. En otro momento, ante la insistencia sobre información previa a la crisis de Ceuta y una resolución del Supremo, soltó:

A lo mejor está usted mal informado, Carlos.

No se trata de un episodio aislado. La entrevista entera fue una sucesión de microconfrontaciones en las que Sánchez alargaba las respuestas, desviaba hacia «el PP más», «la derecha y la ultraderecha» o comparaciones con Estados Unidos (recordando a Franganillo su etapa de corresponsal), y se mostraba visiblemente molesto cuando se le pedía concreción.

El contraste con las apariciones en La Séptima es demoledor. Allí, con Alba Carrillo o en formatos más distendidos, el presidente sonríe, bromea, se deja querer y controla el relato sin oposición real. Aquí, ante un periodista que no le daba el tempo, afloró la prepotencia: la sensación de que el invitado es quien decide cuánto se habla, de qué se habla y cuándo se termina.

No fue un debate limpio de ideas; fue la exhibición de alguien acostumbrado a no ser contradicho en sus propios términos y que, cuando lo es, reacciona con irritación y apelaciones al «derecho a hablar» que él mismo niega al interlocutor.

Esta diferencia de registro no es casual. En los entornos de ‘Tele Pedro’ el control es total: el tono es amable, las preguntas no van al hueso y el tiempo se dilata a conveniencia. En Telecinco, con un formato informativo clásico y un periodista que conocía las costuras, se vio al Sánchez que no admite la contradicción.

La prepotencia no está en el contenido de las respuestas —muchas de las cuales siguen siendo las habituales justificaciones de la legislatura—, sino en la forma: la negativa a aceptar que el entrevistador tiene derecho a preguntar, a repreguntar y a gestionar el tiempo de la entrevista. Cuando alguien intenta rebatir sus afirmaciones con hechos, el presidente no debate; se planta, acusa de mala información y reclama el monopolio de la palabra.

A trece días de las elecciones, la entrevista de Franganillo ha cumplido una función que las apariciones en La Séptima o en TVE no pueden: mostrar al candidato fuera de su zona de confort. No se trata de si el periodista interrumpió demasiado o no. Se trata de lo que salió a la luz cuando Sánchez se encontró con alguien que no le daba el monólogo. La prepotencia real, esa que solo aparece cuando se le contradice de verdad, quedó grabada en directo. Y eso, más allá de los titulares del día, es lo que muchos ciudadanos van a recordar.