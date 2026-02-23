El periodista que destapó la enfermedad de Pedro Sánchez suelta otra bomba: «Puede tener otras patologías»

¡Bombazo!

Miguel Ángel Pérez, jefe de Tribunales de Libertad Digital y director del canal de YouTube Medidas Cautelares, ha participado en La Retaguardia de este lunes, 23 de febrero, para comentar su exclusiva sobre la enfermedad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su información desvela que «Pedro Sánchez es tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal», que es el hospital de referencia en virtud de un convenio firmado por el Congreso de los Diputados, el Senado y La Moncloa. Destapa que está siendo atendido por el jefe del Servicio de Cardiología.

En su participación en el programa matutino de Periodista Digital ha explicado que llevan investigando el asunto desde hace tres meses, debido a las especulaciones sobre su salud a causa del deterioro físico que se aprecia en su rostro.

Pérez señala que saben cuál es la enfermedad que afecta al líder del PSOE:

«Según la información que tenemos, procedente de fuentes de toda solvencia, Pedro Sánchez padece una lesión cardiovascular. Sabemos exactamente cuál es la patología, pero no lo podemos concretar públicamente porque ahí ya podríamos invadir su intimidad y el diagnóstico privado del presidente del Gobierno».

Destaca que la afección cardiovascular es de cuidado y debe ser revisada periódicamente, porque podría conllevar complicaciones que derivaran en trombosis o incluso en un infarto.

También ha desvelado cómo se habrían realizado los operativos para el ingreso, de forma subrepticia, del marido de Begoña en el centro hospitalario: «Entraba por el muelle de la cocina a la consulta».

Por último, ha señalado que Sánchez podría tener más enfermedades aparte de la destapada: «No deja de ser solo una intuición, pero yo no descarto que pudiera tener más cosas el presidente del Gobierno. Yo pongo encima de la mesa una, pero, según las investigaciones que he estado haciendo, no descartaría que tuviera otro tipo de patologías o dolencias».