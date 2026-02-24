¡Pillan a Marlaska ocultando deliberadamente datos de delitos!

La asociación Policía Siglo XXI publica una tabla de delitos del ministerio del Interior que el inefable ministro Marlaska liberó el viernes 19 de febrero a última hora y en la que se aprecian cosas terribles.

Solo basta comparar las casillas de delitos sexuales y homicidios en España entre 2017 y 2025 y alucinar con el resultado:

Las agresiones sexuales con penetración se han multiplicado hasta más de un 280%, y los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, han pasado de 799 a 1.413.

El panorama es desolador y por eso vamos con ello en ‘La Retaguardia’ de este martes 24 de febrero, analizando todos estos detalles y los entresijos ministeriales de la mano de dos personas que saben muy bien de qué va la vaina, el ex secretario de Estado Mario Garcés y el subinspector de Policía, Alfredo Perdiguero.