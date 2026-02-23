¡Bombazo! Sánchez lleva meses ocultando un problema cardiovascular grave: tratamiento secreto en el Ramón y Cajal

Pedro Sánchez se encuentra bajo tratamiento por una dolencia cardiovascular en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid desde hace varios meses, como ha revelado recientemente el periodista Miguel Ángel Pérez en ‘Libertad Digital‘.

Esta información surge en un periodo de gran visibilidad para el presidente, quien ha continuado con un apretado calendario de apariciones públicas a pesar de su estado de salud.

Desde La Moncloa, se ha mantenido un silencio absoluto respecto a la naturaleza precisa de su patología, aunque fuentes cercanas al mandatario sugieren que se trata de un seguimiento preventivo en uno de los hospitales más reconocidos del país.

La inquietud ha crecido entre círculos políticos y medios de comunicación tras la advertencia realizada por el especialista mencionado en ‘Libertad Digital’. Este profesional ha indicado que la dolencia cardiaca que padece el presidente podría dar lugar a eventos cardiovasculares serios como una trombosis o un infarto.

Esta alerta adquiere especial importancia dado que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en España, solo superadas por el cáncer. El Ramón y Cajal, donde recibe atención Sánchez, es un referente en cardiología intervencionista, lo que podría implicar que su tratamiento incluya procedimientos complejos.

Extrema delgadez y rostro cadavérico

El deterioro físico del presidente ha sido evidente durante este proceso. Su extrema delgadez y rostro cadavérico han suscitado análisis públicos constantes en los últimos meses, especialmente tras sus intervenciones en actos oficiales y ruedas de prensa. Comparado con su imagen de 2018, cuando asumió la presidencia con un aspecto más saludable y robusto, la transformación es notable. Las arrugas profundas, las ojeras marcadas y la palidez son ahora evidentes en cada aparición pública. Especialistas en comunicación política han señalado que este marcado deterioro físico podría ser consecuencia del estrés crónico generado por las presiones del cargo y los múltiples escándalos de corrupción que rodean a su Gobierno.

Este desgaste no se limita a lo superficial. Expertos en salud advierten que el estrés prolongado puede elevar los niveles de cortisol, acelerar el envejecimiento celular y debilitar el sistema inmunológico. En el caso de Sánchez, este deterioro se ha intensificado desde 2023, cuando empezó a hacerse evidente su vulnerabilidad política tras las elecciones del 23 de julio. Según analistas especializados, su pérdida de peso podría estar relacionada con un cuadro ansioso bastante palpable, posiblemente acompañado de tratamientos médicos para mejorar su sueño. Las canas crecientes y los signos de envejecimiento prematuro contrastan inquietantemente con la energía que exhibía hace apenas ocho años.

A pesar de estas preocupaciones sanitarias, Sánchez asegura públicamente que «España va como nunca» y reafirma su intención de permanecer en el cargo «hasta 2027 y más allá». Esta afirmación resulta especialmente significativa dado que su Gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria clara y enfrenta una oposición fragmentada pero decidida. El presidente ha mantenido un discurso enfocado en la normalidad institucional, presentando balances anuales sobre su gestión y participando activamente en cumbres internacionales, como fue la reciente reunión sobre Ucrania en París, donde nuevamente su aspecto físico levantó comentarios sobre su estado salud.

El Hospital Ramón y Cajal es también conocido por haber realizado algunos avances significativos en cardiología recientemente. Este centro ha sido pionero en hitos como el primer implante percutáneo de prótesis valvular mitral en España y ensayos innovadores sobre terapia génica para tratar la insuficiencia cardiaca. Esto implica que Sánchez tiene acceso a tratamientos avanzados dentro del sistema público español; sin embargo, los detalles específicos sobre su patología siguen siendo un tema reservado a la privacidad médica.

La mezcla entre un tratamiento cardiológico prolongado, un deterioro físico visible y un discurso político constante genera una tensión narrativa interesante que caracteriza este momento presidencial. Mientras Sánchez insiste en su capacidad para gobernar hasta 2027 y más allá, su cuerpo parece contar una historia diferente. Los próximos meses serán cruciales para evaluar tanto la evolución de su salud como la viabilidad real de sus planes políticos a largo plazo.

Reacciones

Las reacciones a la noticia de la dolencia cardiovascular de Pedro Sánchez no se hicieron esperar:

Con todo lo que cuentan aquí seduce que lo más coherente con todo el cuadro es: Arteriosclerosis coronaria detectada precozmente, en situación de alto riesgo cardiovascular ,con pérdida de peso secundaria a estrés intenso. Lo que se teme es un infarto. https://t.co/5O5OmY2Ug6 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) February 23, 2026

Lo mismo que hizo Hugo Chávez y lo mismo que ahora va a hacer Pedro Sánchez… pic.twitter.com/iwsiJrRLlX — 🎹El Pianista🎹 (@juanmi_almeria) February 23, 2026