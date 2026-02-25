Soto Ivars estalla contra el quiosquero de Podemos y otros progres por zamparse el bulo sobre Rebeca Crespo: «¡Mongolos!»

Es lo que tiene la tecnología.

Y mucho más la llamada IA (Inteligencia Artificial).

Bien usada, presta un servicio impagable.

El problema es cuando se utiliza para propósitos más aviesos como el de tratar de desacreditar el prestigio de toda una profesional como el de la periodista Rebeca Crespo, redactora de ‘La Gaceta de la Iberoesfera‘ y presentadora en nuestra casa, Periodista Digital, de programas como ‘La Segunda Dosis‘ y ‘La Frontera‘.

Esta comunicadora se convirtió desde las últimas horas del 23 de febrero y las primeras del 24 de febrero de 2026 en tendencia en redes por, supuestamente, haberse ‘disfrazado’ de una mujer musulmana en el Metro de Madrid, en la estación de Iglesia, para luego subir la imagen a las redes.

Cuando Rebeca Crespo subió la foto original, la que ella hizo a una señora que estaba en el andén de enfrente, inmediatamente salieron los ‘lapiceros menos afilados del estuche’ para señalar a la periodista y acusarla no solo de un delito de odio, sino también de que la protagonista de la imagen había sido ella misma.

El problema es que la IA, que aún no está perfectamente aquilatada, dejó a más de uno, como el quiosquero de Podemos, Pablo Fernández, con salva sea la parte al aire:

🔴 EXCLUSIVA | Desmentimos el BRUTAL BULO de la izquierda contra la periodista Rebeca Crespo. Aquí la prueba en vídeo de que la foto que compartió @rebecacrespo_ ayer es REAL y los ataques son creados por la IA. Esperando la disculpa de @_PabloFdez_, @Carolalon1 e @IdafeMartin. pic.twitter.com/uQqILZkRYE — Unai Cano (@unaicano10) February 24, 2026

El comunicador Juan Soto Ivars se mostró contundente a la hora de calificar a todos estos progres que quisieron minar la credibilidad y la profesionalidad de Rebeca Crespo: