¡Sánchez no le dice la verdad ni al médico y ‘amenaza’ con perpetuarse en Moncloa!

La salud de Pedro Sánchez sigue siendo un tema que el marido de Begoña no logra sacar de la agenda mediática y política.

La información de Libertad Digital sigue siendo una losa pesada.

Para muestra los insultos del perro de caza del ‘puto amo’, Óscar Puente al medio que ha destapado el asunto.

La cortina de humo que es la desclasificación de documentos del 23-F, en el 45.º aniversario del golpe, no ha servido para nada. A parte de ensalzar la figura del rey Juan Carlos I, tampoco ha servido para acallar este asunto.

Lejos de desviar la atención, el líder del PSOE ha tenido que al menos, pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, ha hecho lo fácil, lanzar un tuit para intentar cerrar el asunto.

Pero si el presidente del Gobierno quiere desmentir la noticia y acallar las dudas sobre su estado de salud, debería aplicar lo que predica sobre la transparencia y publicar su su historial médico y el resultado de los últimos exámenes.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad son abordados en el «24×7» de este jueves, 26 de febrero.

