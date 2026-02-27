Familia Zapatero, S. L.: las hijas cobraban un «impuesto revolucionario» por los favores de su padre

Están pringados hasta el cuello.

Y la familia entera.

Y es que las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cobran un «impuesto revolucionario» a las empresas y comerciantes que querían contactar con su padre.

En una auténtica jugada de «hijas de papá», usaban los contactos políticos de su padre como gancho para su «negocio». Vamos, un lobby de manual. Eran las lobbistas del lobbista.

Laura y Alba Rodríguez Espinosa, las hijas de Zapatero, establecieron su agencia de comunicación, Whathefav, como un acceso privilegiado a los influyentes círculos que frecuentaba su padre.

Según fuentes del ámbito empresarial, ofrecían un «servicio integral» por varios miles de euros al mes, destacando en el área de la consultoría estratégica. Esto les permitía conectar directamente con Rodríguez Zapatero y sus contactos en lugares como Colombia y México, esenciales para aquellas empresas que buscan expandir sus operaciones en Latinoamérica.

Su empresa, Análisis Relevante, mantenía vínculos directos con Zapatero y con Whathefav. Se ha evidenciado un flujo constante de pagos entre ambas partes, creando así un circuito cerrado: Zapatero facturaba consultorías por aproximadamente 450.000 euros, mientras que la agencia de sus hijas percibía alrededor de unos 200.000 euros adicionales.

Los pagos realizados por Análisis Relevante hacia Whathefav alcanzaron unos 3.000 euros al mes durante cinco años.

Son todos unos impresentables. Y muy probablemente, terminarán en el banquillo.

