Zapatero y Martínez, su pagador de Plus Ultra, volaban juntos a Venezuela en aviones del chavista Maduro

Zapatero y Julio Martínez Martínez, figura central en el rescate de Plus Ultra, mantenían una relación que trascendía lo meramente empresarial.

Fuentes cercanas han revelado a El Mundo que ambos realizaban viajes conjuntos a Caracas al menos una vez al año durante los últimos años. El Gobierno venezolano les facilitaba aviones oficiales para facilitar sus desplazamientos.

Esta exclusiva, elaborada por los periodistas Esteban Urreiztieta y Carlos Segovia, pone de manifiesto que compartían alojamientos en hoteles boutique de la capital venezolana, frecuentados por visitantes internacionales, y organizaban encuentros de trabajo.

Desde 2015, el ex presidente socialista ha llevado a cabo unas 50 visitas a Venezuela, comenzando su papel como mediador entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

La mayoría de estos viajes se concentraron hasta 2018, continuando con un par anual posteriormente, donde la presencia de Martínez era habitual. La aerolínea Plus Ultra, con capital venezolano y rescatada con 53 millones de euros públicos en 2021 por la SEPI, dependía de gestiones dentro del régimen chavista.

La empresa de Martínez, conocida como Análisis Relevante SL, percibía honorarios por sus intermediaciones, que incluían la resolución de deudas con PDVSA o dificultades aduaneras.

Importante reseñar que las hijas de Zapatero usaron su agencia de publicidad, Whathefav SL, para cobrar una iguala de 3.000 euros mensuales por supuestos servicios de diseño a Análisis Relevante SL, la mercantil que recibió fondos de Plus Ultra.

La red de pagos que une a la familia Zapatero con Plus Ultra

La investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha destapado pagos millonarios. En diciembre de 2025, fueron detenidos Martínez Martínez, junto al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado Roberto Roselli, todos bajo sospecha de blanqueo. Se ha descubierto que canalizaba fondos desde su sociedad sin empleados. En un periodo de cinco años, la familia Zapatero recibió un total de 661.000 euros:

463.000 euros destinados al ex presidente por «análisis geopolíticos».

destinados al ex presidente por «análisis geopolíticos». 198.000 euros dirigidos a sus hijas, Laura y Alba, mediante su agencia, Whathefav SL, que percibía un ingreso fijo mensual de 3.000 euros desde 2020, sin justificación comercial según la información proporcionada por la UDEF.

Por su parte, Zapatero se defiende asegurando que no tuvo ninguna participación en el rescate y sostiene la legalidad de sus «consultorías», las cuales están declaradas en su IRPF. Alega que son fruto de conferencias y viajes realizados a más de 90 países. Sin embargo, se ha evidenciado que Análisis Relevante facturó casi medio millón a Plus Ultra tras el rescate, destinando el 80% a «gastos operativos», lo cual podría indicar una posible sociedad pantalla.

El Partido Popular (PP), liderado por Cuca Gamarra, exige explicaciones sobre esta situación. La oposición relaciona estos flujos económicos con dinero público utilizado para saldar préstamos problemáticos, como los 1,3 millones destinados a sociedades en Suiza y Gibraltar vinculadas al chavismo o los 6,1 millones dirigidos a PDVSA. Además, la Fiscalía Anticorrupción está investigando posibles conexiones con el financiero holandés Simon Leendert Verhoeven.

Antecedentes: de mediador en Venezuela al escándalo Plus Ultra

A lo largo de los años, Zapatero ha viajado decenas de veces a Venezuela, asegurando haber conseguido liberaciones de presos políticos según sus propias palabras. Sin embargo, sus detractores lo acusan de tener una cercanía excesiva al régimen chavista, desde figuras como Delcy Rodríguez hasta el propio Maduro. En este contexto, Martínez desempeñó un papel importante gracias a sus contactos: logró aplazar las obligaciones económicas de Plus Ultra relacionadas con una deuda pendiente con PDVSA que ascendía a nueve millones de dólares cuando las cuentas estaban bloqueadas.

La aerolínea se encontraba al borde del colapso en 2021 e incluyó facturas pendientes por valor de 36.000 euros emitidas por Análisis Relevante dentro del contrato notarial del rescate económico. Sin este respaldo estatal, habría tenido que cerrar sus puertas. Actualmente, se ha encontrado entre 300.000 y 400.000 euros en efectivo en el domicilio de Martínez, quien borró mensajes relevantes antes del momento de su arresto.

Pagos clave de Análisis Relevante a Zapatero y familia Cantidad Concepto Período A José Luis Rodríguez Zapatero 463.000 € Análisis geopolíticos 2020-2025 A hijas Laura y Alba (Whathefav SL) 198.000 € Diseño y comunicación 2020-2025 Total familia 661.000 € – –

Consecuencias posibles: ¿hasta dónde llega la trama?

La investigación secreta podría ampliarse aún más en el futuro cercano. Existen sospechas sobre comisiones ilegales relacionadas con las gestiones realizadas para facilitar el rescate financiero mediante intermediaciones llevadas a cabo por Martínez. Desde la dirección del grupo aéreo se niega cualquier implicación en blanqueo y justifican los préstamos recibidos debido a problemas económicos serios. Por su parte, Zapatero ha vuelto a aparecer en mítines políticos recientes, como ocurrió en Castilla y León, rodeado nuevamente por controversias.

Este escándalo también afecta directamente al Gobierno liderado por Pedro Sánchez: ¿hubo alguna presión para llevar adelante dicho rescate? Víctor Ábalos, hijo del exministro homónimo, sostiene que su padre se opuso ante indicios relacionados con Zapatero. Mientras tanto, Venezuela atraviesa cambios significativos bajo un Maduro capturado y con Delcy Rodríguez asumiendo funciones clave; Zapatero augura «esperanza» para el futuro.

Curiosamente, tanto Martínez como Zapatero comparten una afición por correr; él niega ser un testaferro involucrado en esta historia oscura. La aerolínea pagó anualmente unos 110.000 euros a la familia bajo el concepto «servicios teóricos». Además, cabe destacar que Análisis Relevante, inicialmente sin sede fija definida, terminó domiciliándose en el barrio madrileño de Salamanca. Aunque Zapatero afirma realizar un centenar anual viajes internacionales cada año; su fortuna personal no aparece registrada públicamente lo que genera más interrogantes sobre esta situación.

En Caracas, un hotel boutique fue testigo del surgimiento inesperado de alianzas.