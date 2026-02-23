Las hijas de Zapatero recibieron 198.000 euros del conseguidor de Plus Ultra

Pillan todos.

Siempre a la sombra del PSOE y de ‘tetas’ diversas, entre las que la chavista es de las más grandes.

La investigación exclusiva llevada a cabo por José María Olmo y Beatriz Parera en El Confidencial ha destapado un entramado que conecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el rescate de Plus Ultra.

El empresario Julio Martínez, amigo personal de Zapatero y asesor remunerado de la aerolínea venezolana, transfirió 198.000 euros a Whatthefav SL, la agencia publicitaria que gestionan sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

Esta empresa, denominada Análisis Relevante SL, sirvió como canal para los fondos del rescate público de 53 millones aprobado por el Gobierno en 2021, según ha revelado la investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Los investigadores han determinado que tanto Zapatero como sus hijas eran las únicas conexiones económicas reales de Análisis Relevante, una entidad sin actividad independiente ni clientes externos. Se presenta así una estructura económica cerrada: mientras Zapatero facturaba consultorías por unos 463.000 euros a esta empresa, esta última abonaba servicios de diseño y comunicación online a la agencia dirigida por sus hijas. What The Fav, creada en agosto de 2019, justo antes del nacimiento de Análisis Relevante en febrero de 2020, experimentó un notable aumento en su facturación coincidiendo con el rescate.

Crecimiento explosivo y compras inmobiliarias

El negocio que gestionan Laura y Alba vio crecer su facturación desde los 155.792 euros en 2020 hasta alcanzar los 471.811 euros en 2024, acumulando más de 1,57 millones sin registrar pérdidas anuales. Este crecimiento se relaciona directamente con los pagos realizados por Análisis Relevante, que recibió dinero de Plus Ultra a cambio de asesoramiento en Venezuela. Con sus beneficios, las hermanas adquirieron pisos en el barrio madrileño de Dehesa de la Villa: mientras que Laura compró uno en 2024 por unos 300.000 euros (con una hipoteca de 184.000), Alba hizo lo propio en agosto de 2025 con otro piso similar (hipoteca de 240.000). Todo esto ocurrió tras el alquiler por parte de Zapatero de un chalet en Las Rozas, cuyo coste asciende a unos 6.000 euros mensuales, y la compra casi millonaria de otra propiedad en Puerta de Hierro, que estaba en plena reforma.

La UDEF manifiesta sus sospechas sobre la autenticidad de las facturas correspondientes a «servicios genéricos», dado que no existe un soporte técnico claro y todo parece concentrarse dentro del núcleo familiar. Por su parte, Julio Martínez, detenido bajo acusaciones de blanqueo y fraude fiscal, actuaba como supuesto testaferro. Incluso se ha revelado que las hijas del expresidente editaban los informes elaborados por su padre para venderlos a través de Análisis Relevante. En septiembre del año 2020, cuando se solicitó el rescate a la SEPI, es interesante notar cómo poco después, Zapatero se reunió con el ministro José Luis Ábalos, aparentemente para presionar en busca de un certificado estratégico.

Sombras del chavismo y repliegue digital

Desde sus inicios, la aerolínea Plus Ultra, vinculada estrechamente al chavismo venezolano, ha suscitado controversia. En este contexto, resulta notable que mientras recibía fondos públicos españoles, también ingresaban recursos a manos del expresidente mediador habitual con el régimen de Nicolás Maduro. Otros clientes que han pasado por las manos de What The Fav son los medios próximos al PSOE como El Plural y Público, que defendieron al expresidente durante las investigaciones pertinentes. Curiosamente, las hermanas han decidido eliminar su perfil en X y reducir su presencia digital justo cuando la UDEF reactiva este caso tras la detención de su colaborador.

El Partido Popular ha citado a comparecer a Zapatero ante la comisión del caso Koldo para indagar acerca de su «relación opaca» con Maduro. La Policía está intentando determinar si el rescate benefició realmente al entorno familiar entre los años 2020 y 2025.

Aquí hay algunos datos interesantes: aunque inicialmente se centraba en eSports y presumía sobre diseños para Análisis Relevante, hoy día, su actividad parece haberse silenciado considerablemente. Por otro lado, aunque Zapatero niega haber llevado a cabo gestiones relacionadas con esto, su visita documentada a Ábalos habla por sí sola. En cuanto a Martínez, este cobraba honorarios provenientes directamente de Plus Ultra por tareas realizadas en Venezuela; lo cual cierra un círculo que evoca más bien saunas familiares que asesorías independientes.

Año Facturación What The Fav (€) 2020 155.792 2021 242.209 2022 301.192 2023 401.093 2024 471.811 Total >1.570.000

Este entramado entre empresas familiares y rescates públicos deja una sensación similar a una telenovela venezolana aderezada con acento madrileño.