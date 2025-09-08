El socialista Zapatero estrena mansión de lujo en Las Rozas: cinco dormitorios, piscina, jardín y hasta garita policial

El problema lacerante de la vivienda en España no le afecta a José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente del Gobierno ha cambiado su tradicional residencia por un chalet de dos millones de euros en Las Rozas, una zona residencial al noroeste de Madrid conocida por sus mansiones y su tranquilidad vigilada.

La noticia, desvelada en exclusiva por el periodista Alejandro Entrambasaguas para ‘El Debate‘ no solo ha levantado cejas por las dimensiones del inmueble—triplica el tamaño de su anterior domicilio—sino también por las medidas de seguridad desplegadas: el ministro Fernando Grande-Marlaska ha ordenado instalar una garita con escolta policial permanente, un detalle que ha avivado las críticas sobre el uso de recursos públicos para proteger a antiguos altos cargos en plena bonanza inmobiliaria.

La mansión, ubicada en uno de los enclaves más exclusivos del municipio, no solo impresiona por su tamaño y lujosos acabados.

Según la información recopilada, el nuevo hogar de Zapatero cuenta con amplias zonas ajardinadas, piscina privada y espacios que garantizan privacidad absoluta. Pero lo que más llama la atención entre los vecinos es la presencia constante de policías nacionales asignados a la vigilancia del perímetro. No es habitual ver una garita policial junto a chalets privados, salvo cuando se trata de figuras que siguen generando titulares… y controversia.

De la venta sospechosa al refugio dorado

El cambio de residencia se produce tras la venta reciente del anterior domicilio familiar de Zapatero, también valorado en torno a dos millones de euros. La operación se realizó poco después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusiera bajo lupa las conexiones del expresidente con Venezuela y con ciertos movimientos patrimoniales poco claros. Según detalla Entrambasaguas, el líder socialista habría encontrado comprador justo en el momento en que sus relaciones con el régimen venezolano cobraban un protagonismo singular.

No es un secreto para nadie que Nicolás Maduro, presidente venezolano, ha mostrado siempre deferencia hacia Zapatero. Tanto es así que le habría prestado un piso exclusivo en Caracas—valorado en 1,5 millones—para sus visitas al país sudamericano. Este apartamento no solo sirve como hospedaje ocasional sino también como sede improvisada para reuniones con empresarios españoles y venezolanos. Lo curioso es que nunca ha trascendido si el expresidente percibe alguna remuneración por estos “servicios diplomáticos” ni cuál es la naturaleza real de dichos encuentros.

Negocios familiares y conexiones con el chavismo

El círculo familiar tampoco queda al margen del fenómeno venezolano. Las hijas del expresidente han visto cómo su empresa de comunicación digital, radicada en Madrid bajo el nombre “Whatthefav”, experimentaba un crecimiento exponencial coincidiendo con su desembarco en el sector de los videojuegos en Venezuela. La clave: una alianza con “El Server”, un medio especializado cuyos propietarios permanecen ocultos tras un velo societario tan opaco como las operaciones petroleras entre Caracas y Madrid. El aterrizaje se produjo poco después del último gran recibimiento oficial a Zapatero por parte del chavismo: honores casi presidenciales para un mediador autoproclamado entre el régimen y la oposición venezolana.

Este auge empresarial ha reavivado las sospechas sobre la utilización del apellido Rodríguez Zapatero como palanca para obtener contratos ventajosos o acceder a oportunidades reservadas a muy pocos. La opacidad sobre los accionistas reales del proyecto venezolano sigue alimentando teorías que van mucho más allá del simple emprendimiento familiar.

De Venezuela a China: la red internacional del “gran comisionista”

Desde hace años se habla abiertamente en círculos políticos y judiciales españoles del papel de Zapatero como “gran comisionista” internacional. Su función como mediador entre empresas españolas (caso Air Europa) y gobiernos como el venezolano le ha reportado fama—y alguna querella—por supuestas gestiones destinadas a recuperar fondos millonarios retenidos o facilitar acuerdos estratégicos bajo cuerda. La UCO llegó a señalarle como intermediario privilegiado ante Maduro para resolver el pago pendiente de 200 millones de dólares a Globalia.

Pero los tentáculos del expresidente no terminan en Caracas. Sus conexiones con China se remontan a los primeros años de mandato y han cristalizado en relaciones comerciales que incluyen gestiones para empresas energéticas, tecnológicas e incluso acuerdos relacionados con infraestructuras estratégicas. Varios reportajes han documentado el papel activo tanto de Zapatero como del exministro José Blanco “Pepiño” en tramas opacas donde confluyen intereses asiáticos y socialistas, especialmente vinculados al sector energético.