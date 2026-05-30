Cuándo, cómo y dónde ver por TV la final de Champions entre PSG y Arsenal

Este sábado 30 de mayo de 2026, el Puskás Arena de Budapest acoge la final de la Champions League entre el PSG y el Arsenal.

Vigentes campeones contra el club inglés que lleva décadas sin ganar la copa europea.

Luis Enrique contra Mikel Arteta. Dos entrenadores españoles con visiones distintas del fútbol disputándose el título más importante del continente.

El partido arranca a las 18:00 hora local en Budapest, las 17:00 en Reino Unido y las 12:00 en la costa este de Estados Unidos.

Es la primera final de la era moderna de la Champions que se juega a esa hora, un cambio que busca facilitar el consumo televisivo global pero que rompe con décadas de finales nocturnas en Europa.

Dónde verlo

En España la final se emite por plataformas de pago especializadas en competiciones UEFA, sin emisión en abierto a nivel nacional.

En Reino Unido se puede seguir por TNT Sports 1 y por streaming a través de HBO Max y la aplicación de TNT Sports. Es la primera vez desde 1992 que la final de la Champions no es gratuita en Reino Unido, lo que ha generado un debate político y social considerable en el país.

En Estados Unidos la emite CBS en abierto, con streaming disponible en Paramount+. En India a través de SonyLIV y en Australia por Stan Sport.

Luis Enrique contra Arteta: el duelo del banquillo

El atractivo narrativo de la final no está solo en los equipos sino en los técnicos. Luis Enrique busca su segunda Champions consecutiva con el PSG, un logro que solo han conseguido nueve entrenadores en toda la historia del torneo. Ha transformado al equipo parisino en un conjunto más coral y menos dependiente del talento individual, con una identidad clara basada en presión alta, posesión agresiva y verticalidad.

Mikel Arteta llega a Budapest buscando el primer gran título europeo del Arsenal en la era moderna. El técnico vasco, que fue asistente de Guardiola en el Manchester City, combina un juego posicional elaborado con un enfoque pragmático defensivo que ha llevado a los gunners desde la irregularidad de hace unos años hasta esta final. Es la recompensa a un proyecto construido con paciencia y con una obsesión por los datos y los detalles analíticos que define a la nueva generación de entrenadores.

Lo que se juega cada club

Para el PSG la final es la oportunidad de consolidarse como potencia europea estructural más allá del proyecto inversor. Ganar dos Champions consecutivas elevaría al club parisino a una categoría diferente en la historia del fútbol europeo.

Para el Arsenal es algo más urgente y más emocional: la primera gran copa europea moderna, la confirmación de que el resurgimiento iniciado bajo Arteta no es solo estética sino también metal. El club londinense lleva décadas sin ganar en Europa y esta final es la oportunidad de transformar un proyecto atractivo en uno ganador.

Las casas de apuestas dan una ligera ventaja al PSG como vigentes campeones pero las cuotas son suficientemente equilibradas como para anticipar un partido muy abierto. Los analistas coinciden en esperar un encuentro ajustado con posibilidades reales de prórroga si el Arsenal mantiene su nivel durante los noventa minutos.

Budapest acoge su primera final masculina de la Champions, consolidándose como sede de referencia para los grandes eventos de la UEFA. El Puskás Arena, moderno y emblemático, es el escenario que la historia eligió para este duelo.

A las 18:00 rueda el balón. Lo demás lo deciden Luis Enrique y Arteta, y los veintidós jugadores que salgan al césped.