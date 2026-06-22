¡Escándalo total! Hermann Tertsch desvela por qué Sánchez rinde pleitesía al rey de Marruecos

En una contundente intervención que ha sacudido el panorama político, el eurodiputado Hermann Tertsch (VOX) ha detallado el sofisticado entramado de influencia y presión que el lobby de Marruecos despliega de forma sistemática en las instituciones de Europa.
En charla con Alfonso Rojo en ‘Tiempo de hablar’ de Periodista Digital, según el veterano periodista y político, esta red de intereses explica el giro inexplicable en la política exterior de Moncloa.
Tertsch denuncia abiertamente cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha terminado por anteponer los intereses estratégicos de Rabat a los de la propia soberanía nacional española, dejando desprotegidos frentes históricos de nuestro país.
El eurodiputado sostiene que esta «sumisión» no es casual ni responde a una diplomacia equilibrada, sino a una entrega total ante los chantajes migratorios y económicos del reino alauita.
Tertsch ha puesto el foco en la opacidad que rodea las decisiones del Ejecutivo central, sugiriendo que existen compromisos ocultos y vulnerabilidades que impiden a Sánchez mantener una postura firme en la defensa de las fronteras españolas y de la integridad del territorio. Para el político, el cambio de postura respecto al Sáhara Occidental fue el síntoma definitivo de una rendición que debilita la posición de España en el Mediterráneo.
«Ya hay mucho sitios de los que no le llaman, se sabe de sus conexiones. Y eso que Europa ha sido cómplice durante estos ocho años. Aquí ha llegado el dinero para engañar a los españoles para hacerles creer que metiendo gente se podía seguir con la rutina esta y presumir de crecimiento. Pero estamos con un hundimiento del poder adquisitivo, somos un país en vías de empobrecimiento rápido y dramático, y nos estamos quedando sin nada que ofrecer salvo ser una guarida para los peores».
«Marruecos hace muy bien su trabajo, son patriotas y hacen cualquier cosa por mejorar su posición. Compran Europa y todo va en detrimento de una España que tiene un Gobierno que es tan leal al rey de Marruecos como el gobierno de Marruecos. Nosotros no tenemos un Gobierno que defienda los intereses de los españoles».