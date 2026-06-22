¡Escándalo total! Hermann Tertsch desvela por qué Sánchez rinde pleitesía al rey de Marruecos

En una contundente intervención que ha sacudido el panorama político, el eurodiputado Hermann Tertsch (VOX) ha detallado el sofisticado entramado de influencia y presión que el lobby de Marruecos despliega de forma sistemática en las instituciones de Europa.

En charla con Alfonso Rojo en ‘Tiempo de hablar’ de Periodista Digital, según el veterano periodista y político, esta red de intereses explica el giro inexplicable en la política exterior de Moncloa.

Tertsch denuncia abiertamente cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha terminado por anteponer los intereses estratégicos de Rabat a los de la propia soberanía nacional española, dejando desprotegidos frentes históricos de nuestro país.

El eurodiputado sostiene que esta «sumisión» no es casual ni responde a una diplomacia equilibrada, sino a una entrega total ante los chantajes migratorios y económicos del reino alauita.

Tertsch ha puesto el foco en la opacidad que rodea las decisiones del Ejecutivo central, sugiriendo que existen compromisos ocultos y vulnerabilidades que impiden a Sánchez mantener una postura firme en la defensa de las fronteras españolas y de la integridad del territorio. Para el político, el cambio de postura respecto al Sáhara Occidental fue el síntoma definitivo de una rendición que debilita la posición de España en el Mediterráneo.