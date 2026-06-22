Alfonso Rojo: “Claro que los escoltas de Begoña pueden ayudarla a huir, como dice el juez Peinado”

Lo siento por mi amigo Perdiguero, que ha subido a Twitter un post diciendo que, afirmar que los escoltas de Begoña pueden ayudarla a fugarse, es una «barbaridad«.

Soy consciente de que Alfredo y muchos policías como él jamás incumplirían la Ley ni se plegarían a los caprichos de un poder político corrupto. Pero no todo el monte es orégano.

Como ha escrito a toda página Federico Jiménez Losantos: «¡Pues claro que la policía de Sánchez podría ayudar a huir a su señora!»

No les voy a fatigar recordando cómo dejaron fugarse al socialista Roldán, que había robado hasta la caja de los huérfanos de la Guardia Civil siendo su director general, porque pasó hace más de treinta años. Ni de las tropelías de Villarejo y su cuadrilla, cuando la Comisaría General de Información pinchaba teléfonos a 5.000 euros el número.

Ni siquiera del triple precedente de Puigdemont, golpista a quien se dejó escapar en el maletero de un coche, y estando en busca y captura se le permitió entrar de nuevo en Barcelona y a continuación se le dejó salir. Siempre por «orden superior».

Seguro que no se les ha olvidado que había agentes de servicio y comisarios en Barajas la noche en que la chavista Delcy, la amiga de Sánchez y de Ábalos, aterrizó ilegalmente y descargó 40 maletas. O que a Nacho Cano, por manifestar públicamente su admiración por Ayuso, se lo llevaron al calabozo de la comisaría de la calle Leganitos, donde presionaron a una docena de chavalas mexicanas para hacerles declarar que había abusado de ellas, sexual y laboralmente.

O lo que hemos visto de la socialista directora de la Guardia Civil y cómo generales del cuerpo instaban a la UCO a arrastrar los pies y a no ser proactivos en casos como el del hermano músico de Sánchez y en corrupciones parecidas.

O del despliegue policial, con porrazo, multas, corralitos y respaldo del CNI, que montan en torno a los juzgados de Plaza de Castilla cada vez que acude a declarar Begoña, quien accede en coche con cristales blindados y por el garaje.

Todo lo que ha hecho el juez Peinado es incluir en su auto, al retirar el pasaporte a la mujer de Sánchez, que sus escoltas, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», podrían colaborar en facilitar su fuga impidiendo que «la acusada se encuentre a disposición de la justicia».

Y eso, que es de sentido común, ha puesto histérico al Gobierno Frankenstein y de los nervios a su Brunete Pedrete mediática.

Lo de esta última lo comprendo, porque esos pseudoperiodistas están al servicio del poder y cobran por ello. Eso explica que un insustancial como Gonzalo Miró proclame que «la democracia está en peligro» o que la pechugona Santaolalla afirme que “el golpismo judicial que no frena el Consejo General del Poder Judicial tiene que empezar a frenarlo la gente en las calles”.

Pero es que Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, convocó con urgencia al órgano y ha vuelto a la carga este lunes para sancionar, estigmatizar y presionar al juez Peinado.

Miren, damas y caballeros. Peinado, que parece Gary Cooper en Solo ante el peligro, ha hecho su trabajo. Y Perelló está haciendo o intenta hacer el del Gobierno más corrupto, sectario, ladrón y nefasto de la Historia de España.