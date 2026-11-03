Risto Mejide despelleja al socialista que acusó de carroñera a la oposición por el accidente de Urda

Risto Mejide no se anduvo con rodeos al responder a las palabras del diputado valenciano del PSOE Víctor Camino.

El presentador de ‘Todo es Mentira‘ desmonta la idea de que la oposición actúa como carroñera y genera caos tras el accidente que dejó 70 fallecidos.

Camino optó por cargar contra los partidos de la oposición en lugar de exigir explicaciones dentro de su propio Gobierno. El diputado valenciano centró sus críticas en la supuesta actitud carroñera de quienes cuestionan la gestión, sin mencionar las responsabilidades del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La sacudida que le mete Risto Mejide al diputado valenciano del PSOE Víctor Camino es de las que hacen afición. Y es que solo a este parlamentario se le ocurre soltar que, tras la negligencia de Óscar Puente y los 70 fallecidos en Urda tras la colisión de un AVE con un Iryo, la… pic.twitter.com/nPcEX6tDtv — Luis Rioja (@miescano351) November 3, 2026

La intervención de Risto Mejide

El presentador de Todo es mentira (Cuatro) le ha soltado una de las suyas al diputado valenciano del PSOE y líder de las Juventudes Socialistas, Víctor Camino, después de que este tildara a la oposición de generar caos por exigir responsabilidades políticas tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). La respuesta de Risto Mejide fue directa y contundente:

¿Quién genera este caos? Quien no sabe gestionar, quien no está gestionando España. Este caos lo genera quien no sabe gestionar. Lo que la gente está viendo es que durante ocho años se ha gestionado este país y los resultados son los que son.

El presentador dejó claro que el desorden y la sensación de caos no nacen de las críticas de la oposición, sino de una gestión que, a su juicio, ha fallado de forma reiterada.

Hay que recordar que el choque entre un AVE de Renfe y un Iryo detenido se produjo el 28 de octubre de 2026 en las inmediaciones de Urda, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El balance oficial se sitúa en 69 fallecidos y más de 200 heridos. Las investigaciones apuntan a una caída del sistema de protección LZB, seguida de una instrucción del centro de control de Adif en Atocha que ordenó reanudar la marcha a velocidad normal en lugar de a marcha a la vista o a 40 km/h, como marcaba el protocolo.

Desde las primeras horas, Óscar Puente centró las explicaciones en un error humano del operario. Risto Mejide ya había sido especialmente crítico con esa línea en emisiones anteriores del programa, señalando que reducir todo a un fallo puntual de un trabajador desvía la atención de las responsabilidades de supervisión, mantenimiento y gestión política. El presentador ha recordado en otras ocasiones el patrón de accidentes anteriores (Alvia, Adamuz) en los que también se apuntó primero al factor humano.

Las ‘perlas’ de Camino

Víctor Camino Miñana (Valencia, 1994) es diputado del PSOE por Valencia en la XV Legislatura, portavoz de la Comisión de Juventud e Infancia y presidente de las Juventudes Socialistas de España. Habitual en tertulias y conexiones de Todo es mentira, ya había tenido roces previos con Risto en temas como la situación en Ceuta o el uso político de otros casos mediáticos. Su intervención del lunes 2 de noviembre de 2026 encaja en la estrategia del PSOE de intentar deslegitimar las críticas a la gestión de Puente a un mes de las elecciones del 29 de noviembre.