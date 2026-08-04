Marcos de Quinto deja con careto a la «payasa maleducada» Afra Blanco a cuenta de la invasión de Ceuta

En Espejo Público de Antena 3, el empresario y tertuliano Marcos de Quinto protagonizó un enfrentamiento tenso durante el debate sobre la crisis migratoria en Ceuta. Mientras exponía su opinión sobre lo que califica como una “invasión” y criticaba las recomendaciones veraniegas de Pedro Sánchez en plena crisis, una de las contertulias no paraba de poner caras y gestos de desaprobación. De Quinto no se mordió la lengua y, a través de un mensaje en X, calificó directamente de «payasa maleducada» a Afra Blanco.

En su tuit, acompañado del vídeo del momento, Marcos de Quinto escribió:

“La payasa maleducada que no para de poner caritas mientras yo expongo mi opinión, es una analfabeta (‘con estudios de comunicación’) que vive del dinero público, puesto que es una sindicalista de la parasitaria organización UGT. Organización criminal (por sentencia del TS) que ha robado el dinero de los parados en Andalucía y que, sin haberlo aún devuelto, sigue recibiendo subvenciones públicas. No sé por qué cuota acude a @EspejoPublico, pero por formación y formas encajaría más en otros lugares”.

De Quinto, con gesto serio, reflexionaba sobre la gravedad de la situación en Ceuta —con imágenes de inmigrantes saltando vallas, cuerpos en el agua y el colapso de la ciudad de fondo— mientras la activista sanchista hacía muecas, se llevaba las mano a la cara o bebía constantemente para demostrar su evidente desaprobación.

El empresario, que se define como “pirata” y no se corta a la hora de opinar, aprovechó el momento para denunciar lo que considera una falta de respeto y una defensa interesada de posturas que, según él, minimizan la gravedad de lo ocurrido en la ciudad autónoma.

De Quinto no se limitó a la crítica personal.

En un segundo mensaje, cuestionó la representatividad de UGT:

“En su última convocatoria -junto a CCOO- por el 1 de mayo, apenas reunieron a 3.000 personas. A los pocos días, Sociedad Civil Española (sin subvenciones!!) juntamos a 300.000 en la Marcha Por La Dignidad en Madrid. La pregunta es: ¿por qué los medios dan tanto altavoz a tanto mermado/a sindicalista, a sueldo de Moncloa? Eso sí: dan espectáculo… y bochorno”.

El enfrentamiento se produce en un contexto de máxima tensión por el asalto masivo a Ceuta, con decenas de muertos, morgues improvisadas y un sentimiento de abandono entre los vecinos. Marcos de Quinto, conocido por su estilo directo y sin filtros, ha logrado con este momento viralizar su crítica no solo a la gestión del Gobierno, sino también a lo que considera una tertulia sesgada y una contertulia que, en su opinión, prioriza las caras sobre los argumentos.