Un ganadero escucha a Sánchez y le mete un palo tremendo en directo: «Es culpa suya»

Los medios permanecen pendientes del avance de los incendios forestales, ofreciendo una cobertura continua de las zonas más afectadas.

En medio de esta jornada, el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco dio un paso más allá al conectar con Roberto López, el ganadero que ya había advertido sobre la gravedad de la situación, y que no se guardó nada al valorar las últimas declaraciones del presidente Pedro Sánchez.

Durante la entrevista con Patricia Pardo, López explicó que la tragedia actual no sorprende a nadie del sector. Denunció que durante cuarenta años se ha venido deteriorando el campo español: se han impuesto trabas constantes a los profesionales, se ha fomentado el éxodo rural y se han dejado los montes abandonados, lo que ha multiplicado el riesgo de grandes incendios.

El ganadero cargó con dureza contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, a los que acusó de estar destruyendo la viabilidad de la agricultura y la ganadería en todo el continente. Recordó las protestas del sector que, pese a ser masivas, no han logrado frenar acuerdos que han hundido los precios de la leche y la carne, provocando el cierre de numerosas explotaciones y dejando aún más territorio sin gestión.

Responsabilidad directa de los políticos

Respecto a las palabras de Sánchez, que tachó de bulo la relación entre la falta de limpieza de los montes y los incendios, López fue rotundo. Consideró que las normas europeas y nacionales, elaboradas lejos de la realidad del campo, están llenas de contradicciones y prohibiciones que, hasta hace muy poco, impedían desbrozar con normalidad. Atribuyó el problema principal al “retraso mental” de quienes diseñan estas políticas sin escuchar a quienes viven del territorio.

Uno de los momentos más duros de su intervención llegó al referirse a un incendio que había llegado a escasos 20 centímetros de un casco urbano. López afirmó sin rodeos que esa situación era responsabilidad directa de los políticos que aprueban normas de prevención que luego no se cumplen.

Exigió que las franjas de seguridad alrededor de las poblaciones se mantengan limpias y advirtió que, si no se hace cumplir la ley, los responsables deberían rendir cuentas, incluso judicialmente.“Es culpa suya”, sentenció el ganadero, quien insistió en que las autoridades miran hacia otro lado y no se preparan con la antelación necesaria, a pesar de que el cambio climático es un factor previsible.

Para López, sus advertencias y las de muchos compañeros caen en el vacío.