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El ministerio de Marlaska publica una vergonzosa foto y las redes no perdonan: «¿Ustedes son imbéciles?»

El Ministerio de Interior, bajo dirección de Fernando Grande-Marlaska, también ha cometido una pifia tremenda, esta vez a cuenta del eclipse

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El esperpento del Gobierno de Sánchez no cesa.

Si en la gestión de las crisis es nefasto, en redes sociales la cosa no mejora. Y tras las patéticas publicaciones del presidente recomendando libros y cómics o una playlist del verano en medio de la grave situación en Ceuta, se han sumado sus ministros Félix Bolaños, Mónica García y Yolanda Díaz.

Pero no son los únicos.

El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, también ha cometido una pifia tremenda, esta vez a cuenta del eclipse.

Tras la inacción mostrada tanto durante el asalto a la frontera en Ceuta como en los días posteriores, el despido de una funcionaria por decir la verdad sobre las cifras de inmigrantes que atravesaron irregularmente la frontera, el baile de cifras y el hecho de dar por finiquitado el asunto pese a los reclamos de los ceutíes, ahora se suma una foto vergonzosa.

A la cartera de Marlaska no se le ocurrió una mejor comunicación que dar a conocer la activación del «Puesto de Mando Unificado para el seguimiento del eclipse solar».

La publicación ha despertado la indignación de los usuarios de la red social X (antes Twitter) por dar relevancia a este asunto y destinar recursos cuyo propósito se desconoce, mientras Ceuta está desbordada y los incendios devoran cientos de hectáreas.

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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