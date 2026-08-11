El ministerio de Marlaska publica una vergonzosa foto y las redes no perdonan: «¿Ustedes son imbéciles?»

El esperpento del Gobierno de Sánchez no cesa.

Si en la gestión de las crisis es nefasto, en redes sociales la cosa no mejora. Y tras las patéticas publicaciones del presidente recomendando libros y cómics o una playlist del verano en medio de la grave situación en Ceuta, se han sumado sus ministros Félix Bolaños, Mónica García y Yolanda Díaz.

Pero no son los únicos.

El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, también ha cometido una pifia tremenda, esta vez a cuenta del eclipse.

Tras la inacción mostrada tanto durante el asalto a la frontera en Ceuta como en los días posteriores, el despido de una funcionaria por decir la verdad sobre las cifras de inmigrantes que atravesaron irregularmente la frontera, el baile de cifras y el hecho de dar por finiquitado el asunto pese a los reclamos de los ceutíes, ahora se suma una foto vergonzosa.

A la cartera de Marlaska no se le ocurrió una mejor comunicación que dar a conocer la activación del «Puesto de Mando Unificado para el seguimiento del eclipse solar».

🟡 Interior activa el Puesto de Mando Unificado para el seguimiento del #eclipse solar. 👮‍♂️ Monitorización permanente.

🤝 Coordinación y respuesta rápida.

🚗 Seguridad, movilidad y prevención de riesgos.

⏱️ Seguimiento antes, durante y después.@proteccioncivil pic.twitter.com/Ts67a7Hjhb — Ministerio del Interior (@interiorgob) August 10, 2026

La publicación ha despertado la indignación de los usuarios de la red social X (antes Twitter) por dar relevancia a este asunto y destinar recursos cuyo propósito se desconoce, mientras Ceuta está desbordada y los incendios devoran cientos de hectáreas.

Las respuestas no se hicieron esperar:

Perfecto, me quedo más tranquilo, en caso de que la cosa se complique podrán desviar la trayectoria del sol y la luna — Yon Von Yobi (@yonvonyobi) August 11, 2026

Se han puesto música épica para la reunión?, chalequitos fashion??, llevan todos pinganillo y gafas oscuras??

…

Ustedes son IMBECILES???

A Ceuta a TRABAJAR!!! — F4 (@F457843015) August 11, 2026

Nos tomáis por gilipollas verdad? Es que ya se os nota mucho que pensáis que somos imbeciles y que cualquier chorrada nos la vamos a tragar. — Antonio Torres (@ErikUbrique) August 11, 2026

Sois un meme, ya no sé si es como otra cortina de humo o que el CM de X es absolutamente retarder — miguelan (@nosrobanyserien) August 10, 2026

No tenéis vergüenza, Ceuta continúa invadida por cerca de 10.000 personas y activais el puesto de mando unificado por esto, es indignante. — Pepe Potamo (@PepePotamoInv) August 11, 2026

Ceuta devastada por una invasión de 80.000 inmigrantes. Arruinada, abandonada y aterrorizada con 8.000 de ellos fuera de control deambulando por la calle. Media España ardiendo con sus abuelos abandonados en polideportivos y el gobierno haciendo esta exhibición de desvergüenza. — J. Porcaro (@Porcaro_J_) August 10, 2026