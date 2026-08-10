La prensa internacional retrata al «paria» Pedro Sánchez como nunca tras la invasión de Ceuta

Pedro Sánchez vuelve a ser protagonista en la prensa internacional, ahora etiquetado con una denominación dura y calculada: “paria de izquierdas”. En The Telegraph, el presidente es descrito como un líder que lleva a España y a Europa hacia posiciones complicadas para sus aliados, un análisis que combina crítica ideológica, reproches diplomáticos y considerable ruido político. Y es que las consecuencias de la invasión a Ceuta no solo se sienten dentro de España.

El artículo británico no se limita a una crítica superficial. Dibuja el perfil de un jefe de Gobierno que, a juicio del rotativo, ha optado por el conflicto como estrategia para diferenciarse: en temas de inmigración, con relación a Israel, frente a la OTAN, en sus lazos con China y en varios equilibrios internos de la socialdemocracia europea. El resultado es un Sánchez presentado como una figura que alimenta la polarización, aunque cada vez más complicado de integrar en el conjunto occidental.

Pero el diario inglés no es el único en dar cuenta de la pésima gestión del líder del PSOE, como ha dejado en claro al irse de vacaciones pese a la crisis en Ceuta. La prensa estadounidense también se hace eco de la crisis en Ceuta.

«The American Spectator» afirma contundentemente que «España está gobernada por un dictador de extrema izquierda». En su artículo «Un nuevo dictador de extrema izquierda llega a Europa», advierte de que el marido de Begoña es un líder totalitarista que «está robando la democracia a España, delante de nuestras narices y de la UE, ante la impotencia de la oposición y la pasividad de la comunidad internacional».

Subraya que ha vendido la nación entera a los caprichos de quienes dieron un golpe de Estado contra España en 2017, anunciando una amnistía con los mismos que lo cometieron e incluso para los implicados en terrorismo; perdonando la deuda catalana —que ahora pagarán todos los españoles—; introduciendo el concepto de *lawfare* en el acuerdo para que los políticos puedan perseguir ahora a los jueces que defendieron la legalidad constitucional en 2017; y comprometiéndose a celebrar un referéndum de independencia ilegal que no contempla su Constitución ni la de ningún país del mundo.

El bofetón de The Telegraph

El texto de The Telegraph arranca con una idea sencilla: Sánchez ya no es considerado un socialdemócrata tradicional, sino un líder que ha convertido la controversia en método. Esto le permite mantener su identidad frente a sus rivales, pero también contribuye a la percepción de un Gobierno que parece gobernar constantemente en contra de alguien. La prensa británica, que mezcla análisis y provocación con naturalidad, ha encontrado aquí un filón narrativo.

Este punto de vista se alinea con una lectura más amplia que otros medios han estado explorando: la de un presidente con gran resistencia, pero cuya exposición exterior es cada vez más incómoda. No se trata solo del adjetivo, sino del momento en que se encuentra. Cuando en Bruselas, Washington o Londres se observa a España con lupa, cualquier gesto de Sánchez en torno a la inmigración, la defensa o el conflicto en Oriente Medio deja de ser un matiz local y se transforma en un asunto de relevancia internacional. En este contexto, el presidente, que maneja el tablero nacional con la destreza de un ajedrecista, se enfrenta a un terreno menos amable.

Qué molesta fuera y por qué importa dentro

El reportaje británico destaca varios puntos que actualmente desgastan la imagen internacional del Gobierno:

Inmigración : The Telegraph presenta a Sánchez como un líder que se aleja del consenso europeo.

: The Telegraph presenta a Sánchez como un líder que se aleja del consenso europeo. Defensa : su postura sobre el gasto militar y la OTAN genera dudas entre sus aliados.

: su postura sobre el gasto militar y la OTAN genera dudas entre sus aliados. Israel y Gaza : el Gobierno español se alinea con una visión muy crítica de la ofensiva israelí.

: el Gobierno español se alinea con una visión muy crítica de la ofensiva israelí. China y geopolítica : el medio sugiere una diplomacia demasiado laxa con regímenes autoritarios.

: el medio sugiere una diplomacia demasiado laxa con regímenes autoritarios. Escándalos y desgaste interno: el artículo entrelaza política exterior con la erosión que generan los escándalos en el entorno socialista.

Todo esto conlleva una consecuencia clara: la política exterior deja de ser un mero capítulo técnico y se integra en la lucha de posiciones en España. Para la oposición, estos retratos se convierten en munición inmediata. Para Sánchez, sin embargo, pueden operar simultáneamente como un castigo y un escudo: castigo, porque refuerzan la idea de aislamiento; escudo, porque acentúan su imagen como un líder que incomoda a la derecha internacional. Es el viejo truco de transformar el ataque en medalla, una especialidad muy española.