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Bofetón tremendo de Ana Vázquez a Óscar Puente por su último insulto: «Es un halago»

No se ha guardado nada al responder al ministro de Transportes

Bofetón tremendo de Ana Vázquez a Óscar Puente por su último insulto: «Es un halago»
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La zona de exclusión en La Mareta, para evitar periodistas y abucheadores, es más grande que la cubierta por la boya-espigón contra invasores de Ceuta

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Contundente.

La diputada Ana Vázquez no se ha guardado nada al responder al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el último insulto dirigido contra ella. El pitbull de Pedro Sánchez, como hace a diario, derramó bilis contra la popular por haberse quejado de que el marido de Begoña estableció un perímetro de seguridad en Lanzarote mayor que el existente en Ceuta para proteger la frontera.

«La playa de Sánchez, acordonada por 60 agentes y con una zona de exclusión marítima más grande que el espigón del Tarajal. La playa de Ceuta sigue abandonada, con miles de inmigrantes», escribió la política.

Al ministro tuitero, que tiene la red ferroviaria en un estado paupérrimo, esto no le gustó nada. Así que hizo lo que mejor sabe hacer: insultar desde su perfil de X a cualquiera que opine distinto y, en especial, a quien critique a su «puto amo».

«Chusma, el concepto», escribió.

Vázquez entró en el programa *En boca de todos* para hablar del tema de Ceuta y aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre el insulto de Puente.

La respuesta de la diputada fue un bofetón dialéctico de altura:

«Es un halago viniendo de un miserable. El ministro tendría que estar dando explicaciones a las familias de los más de 40 fallecidos en Adamuz».

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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