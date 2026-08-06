VOX presiona al PP en torno a los MENAs y va de frente contra Sánchez y su cuadrilla de maleantes

La decisión de Vox de informar que se opondrá a la acogida de menores extranjeros no acompañados que han llegado a Ceuta, además de recordar que este veto está contemplado en los pactos autonómicos con el PP, ha encendido un nuevo foco de controversia con La Moncloa.

El mensaje es claro y directo: en las localidades donde ambos partidos gobiernen, PP y VOX aplicarán la cláusula que dice “no más menores extranjeros no acompañados (MENAs)” y se opondrán a cualquier redistribución que ordene el Gobierno central.

Esta situación deja de ser un mero expediente técnico de política migratoria y se transforma en una herramienta política crucial en un momento en que Pedro Sánchez necesita cada apoyo para avanzar en sus acuerdos con PNV, Junts y otros aliados.

El trasfondo: Ceuta, Sánchez y la complejidad territorial

En los últimos días, el Ministerio de Inclusión ha comunicado a las comunidades la necesidad de reubicar a parte de los menores migrantes que han llegado a Ceuta, donde los recursos de acogida están casi al tope. Desde hace años, este tipo de derivaciones se han realizado con acuerdos en la Conferencia Sectorial y cierto consenso en torno al principio de solidaridad territorial.

Lo que ahora cambia es el ambiente político. Según diversas fuentes, el reparto de MENAs ocurre en un momento en que el Gobierno busca cerrar apoyos parlamentarios para medidas clave de la legislatura, y Vox ha decidido entrelazar ambas cuestiones: la migración y la gobernabilidad. El partido de Santiago Abascal enmarca el movimiento de Sánchez como parte de una “política migratoria suicida” y advierte que cada menor enviado a las autonomías es, de hecho, un capítulo más de lo que describen como un “efecto llamada” fomentado desde Moncloa.

Los pactos PP-Vox: el detalle que ahora se hace evidente

La reacción de Vox no es casual. Forma parte de la literalidad de los acuerdos firmados con el PP en varias comunidades:

En Extremadura , el pacto estipula: “No más menores extranjeros no acompañados (MENAs)” y la oposición “por todos los medios legales, jurídicos y políticos” a cualquier redistribución, tanto de adultos como de menores.

, el pacto estipula: “No más menores extranjeros no acompañados (MENAs)” y la oposición “por todos los medios legales, jurídicos y políticos” a cualquier redistribución, tanto de adultos como de menores. En Castilla y León , el documento repite la misma consigna y vincula la política migratoria a un “plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez”.

, el documento repite la misma consigna y vincula la política migratoria a un “plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez”. En Aragón , el acuerdo menciona un “rechazo frontal” a nuevos repartos y resume la postura con un “ni un mena más”.

, el acuerdo menciona un “rechazo frontal” a nuevos repartos y resume la postura con un “ni un mena más”. En Andalucía, los 150 puntos del pacto incluyen el compromiso de no admitir más menores migrantes, no abrir nuevos centros de acogida y trabajar para su repatriación a sus países de origen.

El resultado práctico es que cualquier decisión de Sánchez para reubicar MENAs desde Ceuta se encuentra con una barrera política en cuatro gobiernos autonómicos fundamentales. Fuentes consultadas por varios medios destacan que PP y Vox mantendrán una postura conjunta en este desafío y no se desviarán “ni una coma” de lo acordado.

Aquí surge, además, una paradoja incómoda para el PP: sus dirigentes nacionales intentan mostrar un rostro moderado en materia migratoria, mientras que los textos que han firmado con Vox incluyen, con total claridad, el veto a nuevos MENAs y la prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas. Este es el contexto que Vox utiliza para mostrar coherencia y destacarse.

La confrontación institucional: competencias, solidaridad y discurso

Desde la perspectiva jurídica, las comunidades poseen competencias en servicios sociales y tutela de menores, pero el control de la política migratoria y de fronteras sigue estando en manos del Estado. Esta dualidad se ha utilizado tradicionalmente para establecer mecanismos de reparto y compensación, con márgenes de negociación pero sin rupturas relevantes.

Lo que se presenta como novedoso es que:

Vox sostiene que las comunidades pueden, de hecho, bloquear la llegada de nuevos menores, al negarse a habilitar plazas o a firmar acuerdos de derivación.

El Gobierno afirma que la solidaridad interterritorial y la protección de la infancia deben estar por encima de cualquier veto ideológico, responsabilizando a la derecha de utilizar a menores vulnerables como “instrumentos de lucha partidista”, según diversas crónicas.

La disputa no se limita solamente al número de plazas. También el lenguaje tiene relevancia. El término MENAs, popularizado por Vox y asumido en parte por el PP en sus acuerdos, ha sido criticado por ONG y sindicatos por su carga deshumanizadora. Organizaciones como Save the Children han alertado que hablar de “no más MENAs” saca a los menores migrantes del ámbito de derechos de la infancia y los presenta como un problema de seguridad pública.

A su vez, las autonomías de PP-Vox han sumado a su paquete compromisos como:

Eliminación de subvenciones a ONG que “favorezcan la inmigración ilegal”.

Auditorías específicas sobre el gasto relacionado con la inmigración y endurecimiento del régimen interno en los centros.

Programas de retorno y repatriación de menores a sus países, a pesar de las limitaciones legales y diplomáticas para llevar a cabo esas medidas.

El mensaje político es diáfano: el rechazo al reparto de MENAs no es un elemento aislado, sino que representa el símbolo visible de una estrategia migratoria integral que busca diferenciarse de la de Sánchez y que Vox presenta como prueba de su habilidad para “arrastrar” al PP hacia sus postulados.