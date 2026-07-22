Zapatero sopesa vender a Sánchez para salvar a sus hijas de prisión

Acorralado.

Tras la declaración en los juzgados de Julio Martínez, más conocido como ‘Julito’, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en una situación muy comprometida.

El presunto testaferro del gurú de Pedro Sánchez afirmó en sede judicial que era, básicamente, un «correveidile» y que era Zapatero quien marcaba «los pasos a seguir». El administrador de la consultora Análisis Relevante, además, señaló que la ‘Zeja’ fue quien le abrió las puertas de Venezuela y le presentó a la dictadora de facto, Delcy Rodríguez.

Pero la declaración de Julito tiene un componente mucho peor para ZP: el papel de sus hijas, Alba y Laura, en la trama. Detalló que, si bien es cierto que en un primer momento maquetaban los informes de su padre, a partir de 2022 dejaron de hacerlo. Sin embargo, este siguió pagando 3.000 euros mensuales simplemente por ser hijas de Zapatero, pese a no recibir ninguna contraprestación.

Aunque esto no es delictivo como tal, sí enfanga aún más el papel de las hijas en la presunta trama; ninguna empresa legal y correctamente constituida que ofrece servicios cobra sin prestarlos.

La declaración de Julito complica el futuro judicial de ZP y le obligará a cambiar su estrategia de defensa.

Pese a que el Gobierno de Sánchez ha cerrado filas y mantiene la confianza en su inocencia —también porque admitir que es culpable sería casi reconocer que prevaricaron—, lo cierto es que Zapatero podría ofrecer su cabeza y la del marido de Begoña para salvar a sus hijas.

Y eso temen en Moncloa y Ferraz.

Ya no solo que salga más evidencia que «condene» al gurú de Sánchez, sino que, al verse arrinconado, haga lo más habitual en los casos criminales: vender a otro para salvarse y salvar a los suyos.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 22 de julio, junto al vicedirector de OkDiario, Luis Balcarce.