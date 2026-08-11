Cándido Méndez atiza a Sánchez con una lapidaria frase por seguir de vacaciones mientras Ceuta está colapsada

El exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, ha lanzado una de las críticas más duras contra Pedro Sánchez desde el propio ámbito socialista. En Espejo Público de Antena 3, el histórico dirigente sindical no se mordió la lengua al referirse a la actitud del presidente del Gobierno, que mantiene sus vacaciones en La Mareta mientras Ceuta sigue colapsada y los vecinos salen a la calle a protestar.

«Menos sensibilidad que un pedazo de granito», sentenció Méndez.

El exlíder de UGT considera que Sánchez “no hace lo que debe hacer y hace lo que no debe hacer”. En su opinión, la decisión de continuar con el descanso estival en plena crisis migratoria demuestra una falta total de empatía hacia una ciudad que lleva días viviendo una situación límite.

Las manifestaciones del fin de semana en Ceuta, según Méndez, no son un gesto político interesado, sino un “grito desesperado” de la ciudadanía ceutí, harta del abandono y de la sensación de que el Gobierno mira hacia otro lado.Méndez vinculó la falta de sensibilidad del presidente con una gestión errática de la crisis. Mientras los vecinos denuncian miedo, comercios cerrados, saturación de servicios y la presencia de miles de personas llegadas de forma irregular, el jefe del Ejecutivo permanece alejado del problema real.

Para el exsecretario general de UGT, esta actitud agrava el malestar y proyecta una imagen de desconexión absoluta entre Moncloa y la realidad de una parte del territorio español.

El dirigente sindical no limitó su crítica a las vacaciones. Cuestionó el conjunto de la respuesta del Gobierno ante lo que considera una emergencia de primer orden. En su análisis, Sánchez prioriza su agenda personal y política por encima de la necesidad de dar la cara en una ciudad que se siente invadida y desprotegida.

La frase «menos sensibilidad que un pedazo de granito» resume el juicio de quien durante años fue una de las voces más influyentes del sindicalismo español y del propio PSOE.Las palabras de Cándido Méndez adquieren un peso especial precisamente por proceder de un histórico del socialismo y del mundo sindical. No se trata de un ataque de la oposición, sino de una amonestación interna que pone de relieve el hartazgo incluso entre quienes durante décadas han compartido proyecto político con el actual presidente.

Mientras Ceuta sigue tensionada y los vecinos reclaman protección y soluciones, Méndez deja claro que la imagen de un Sánchez de vacaciones solo profundiza la herida.La crítica del exlíder de UGT se suma a las numerosas voces que, desde distintos ámbitos, cuestionan la gestión de la crisis migratoria y la distancia del presidente respecto a la gravedad de lo ocurrido.

En un momento en el que la ciudad autónoma exige presencia, contundencia y empatía, Cándido Méndez ha resumido con una metáfora lapidaria lo que muchos ceutíes sienten: que el presidente del Gobierno tiene menos sensibilidad que un pedazo de granito.