Ceuta: los hechos que desmontan los bulos, las mentiras y la realidad paralela de Sánchez, sus ministros y su ‘Brunete Pedrete’

La narrativa de «normalidad» en Ceuta salta en pedazos en cuanto se confronta con los datos, los testimonios locales y las sucesivas rectificaciones del propio Gobierno.

Lo que Moncloa vendió como una crisis cerrada y superada resulta, mirado de cerca, un ejercicio de propaganda con fecha de caducidad muy corta: la calle, las cifras de Interior y el propio presidente de la ciudad autónoma cuentan una historia bastante distinta a la que repiten los ministros ante los micrófonos.

Las cifras que no cuadran con el discurso oficial

El Debate ha puesto el dedo en la llaga: la ciudad autónoma dista mucho de la recuperación completa que Moncloa se empeña en dar por cerrada. Y la base de la discrepancia está, como casi siempre, en los números. El Confidencial ha revelado que las llegadas a Ceuta se dispararon ya antes de que estallara la crisis, y que en el conjunto de Ceuta y Melilla el incremento alcanzó el 140% en un periodo comparable; en Ceuta, en solitario, el repunte rozó el 150%. Sánchez, mientras tanto, ha preferido hablar de una reducción global de las llegadas por vía marítima a toda España, una foto de conjunto que diluye convenientemente lo ocurrido en el enclave norteafricano, donde el impacto fue mucho más abrupto y, sobre todo, mucho más visible. Dicho de otro modo: puede que la marea baje en la costa peninsular mientras la tormenta sigue descargando sobre la bahía de Ceuta.

A esa cortina de humo estadística se suma otra. El Gobierno ha sostenido que «la práctica totalidad» de quienes entraron ya habrían regresado a Marruecos. La frase no ha resistido ni una semana: el propio presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, rebajó el triunfalismo oficial al reconocer que miles de personas siguen a la espera de ser devueltas, un dato que por sí solo desmonta la imagen de cierre ordenado y rápido que el Ejecutivo quiso vender en cuanto se apagaron los focos.

Cuando ni el propio Gobierno se pone de acuerdo

La segunda grieta aparece en la propia secuencia de los mensajes oficiales. Interior aseguró primero que no existían avisos previos de inteligencia sobre la magnitud de lo que se avecinaba; después, varios portavoces del Gobierno repitieron esa misma versión, casi palabra por palabra, como quien recita una lección bien aprendida. El problema es que esa versión choca con las sospechas de la oposición y con informaciones periodísticas que apuntan a advertencias del CNI que habrían sido ignoradas o, cuando menos, subestimadas.

Y no es solo qué se supo y cuándo. Es también cómo se comunicó. Mientras unos ministros repetían la palabra «normalidad» como un mantra, otros hablaban de «violación de la integridad territorial», una expresión que pertenece al vocabulario de las crisis graves, no al de los episodios ya superados. El resultado es un relato que no logra sostenerse en ninguno de los dos extremos: ni transmite la gravedad de una crisis excepcional, ni consigue proyectar la calma que se empeña en anunciar.

A todo esto se suma el papel de José Manuel Albares, que vinculó la crisis con la desinformación y con la supuesta actuación de una «internacional reaccionaria», una explicación que ha sido señalada por su carga ideológica y por su capacidad para desviar la atención de una gestión concreta —y bastante mejorable— del problema. Cuando la explicación oficial se parece más a una teoría conspirativa que a un balance político, lo normal es que el ciudadano se quede con la mosca detrás de la oreja. Ahí entra en juego lo que ya se conoce en la jerga política como la Brunete Pedrete: el aparato de comunicación del Gobierno, empeñado en reescribir cada crisis a su conveniencia hasta que los hechos, tozudos, se encargan de desmentirla.

La distancia entre las cifras nacionales que maneja Sánchez y las cifras específicas de Ceuta.

Las versiones cambiantes de Interior sobre los avisos previos del CNI.

La distancia entre la «normalidad» proclamada en Madrid y lo que confirman las propias autoridades locales.

El recurso a conceptos ideológicos para explicar lo que, en el fondo, es una crisis de seguridad y de fronteras.

El desgaste que no se mide en titulares

La gestión de esta crisis tiene un coste que va mucho más allá del propio enclave. En el plano interno, el Gobierno queda expuesto a la acusación de haber reaccionado tarde y de haber intentado vender una estabilidad antes de que existiera de verdad. En el plano europeo, proyecta la imagen de un Estado que pide comprensión y solidaridad a sus socios mientras es incapaz de sostener un relato coherente sobre lo ocurrido en su propia frontera sur.

Y hay, además, un coste territorial que no admite maquillaje. Ceuta no es una cifra en un informe ni el protagonista de un titular de veinticuatro horas de vida. Es una ciudad con límites físicos muy reducidos, servicios bajo presión y una población que detecta al instante cualquier desajuste entre lo que vive en la calle y lo que se anuncia desde Madrid. Ahí, y no en una rueda de prensa, está la verdadera prueba de resistencia del relato oficial: en el asfalto, donde la propaganda se derrite como un helado al sol de agosto.