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NUEVO ESPERPENTO EN REDES SOCIALES

Sánchez se mea en la cara de los ceutíes con un nuevo vídeo en TikTok recomendando libros y cómics

El presidente del Gobierno publica un nuevo vídeo que obvia por completo la situación en Ceuta y los incendios que azotan a España

Archivado en: Periodismo Online

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La respuesta de Pedro Sánchez al colapso en Ceuta ha sido una nueva tomadura de pelo del presidente del Gobierno a los ceutíes y al resto de los españoles: colgar un nuevo vídeo recomendando libros y cómics.

Al pseudo influencer le suda absolutamente todo: la mayor invasión que hemos sufrido, los incendios más devastadores de nuestra historia. Da igual la crisis que se produzca; al líder del PSOE se la refanfinfla todo.

Para sumar a la vergüenza, no se le ha ocurrido mejor momento al presidente del Gobierno para colgar otra esperpéntica publicación que después de las masivas protestas en la ciudad autónoma ante la falta de respuesta del Ejecutivo central.

La ciudad autónoma está desbordada. El Gobierno miente y asegura que la situación se ha «normalizado», pero la realidad es tozuda y la evidencia incontestable: hay miles de personas que deambulan por las calles desde hace más de una semana, que no tienen sitios para dormir, comida ni ninguna de las necesidades básicas cubiertas.

El caldo de cultivo perfecto para que se produzca un auténtico estallido social, que no se ha producido todavía solo por el temple de los ceutíes. Pero, a medida que pasan los días y el Estado es incapaz de responder y resolver la situación, la presión aumenta.

Y falta que llegue el día 15 para ver si la amenaza de un nuevo asalto masivo se concreta.

¿El marido de Begoña publicará otro vídeo con recomendaciones absurdas?

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