Sorpresa de Iustitia Europa: el partido de Luis María Pardo obtendría cuatro diputados si acude a las elecciones

El partido político Iustitia Europa, presidido por el abogado Luis María Pardo, ha irrumpido con fuerza en el panorama electoral español. Según una encuesta de NC Report realizada en la Comunidad de Madrid, la formación obtendría el 11,4% de los votos, lo que se traduce en 401.637 sufragios y cuatro diputados por Madrid en unas hipotéticas elecciones generales.

El resultado sitúa a Iustitia Europa como quinta fuerza política en la región, muy cerca de Sumar/Podemos (13,1%) y a solo 4,5 puntos de VOX (15,9%). El PP lideraría con el 31,8% y el PSOE se quedaría en el 26%.

La entrada de este nuevo partido modificaría de forma significativa el reparto de escaños en Madrid respecto a las generales de 2023.

El PP pasaría de 16 a 12 diputados, Sumar/Podemos de seis a cinco, VOX subiría de cinco a seis y Iustitia Europa irrumpiría directamente con cuatro representantes.

Se trata de la primera vez que la formación aparece con opciones reales de entrar en el Congreso, un dato que ha generado sorpresa en los círculos políticos.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es el origen del voto. Según el análisis de NC Report, el 51,2% de los apoyos a Iustitia Europa procedería del PP, el 23,7% del PSOE, el 13,6% de VOX y el 9,2% de Sumar/Podemos. En total, el 64,76% de sus votantes vendría de antiguos electores de PP y VOX, mientras que un significativo 32,89% llegaría desde el PSOE y Sumar/Podemos.

Esta transversalidad rompe con la tradicional división en bloques y muestra que el partido de Luis María Pardo está atrayendo electores descontentos de prácticamente todo el espectro ideológico.

El propio Pardo ha valorado los resultados con satisfacción:

“Es una gran satisfacción ver a Iustitia Europa irrumpir por primera vez en una encuesta electoral. El resultado confirma algo que ya percibíamos: cada vez hay más españoles que quieren un cambio de verdad y empiezan a vernos como una alternativa política real”.

El presidente de la formación considera que el apoyo responde a una forma distinta de entender la política: “Hemos llegado hasta aquí trabajando en los tribunales, enfrentándonos a la corrupción y recuperando debates que los partidos habían arrebatado a los ciudadanos. No venimos a sustituir una cúpula por otra.

Venimos a cambiar las reglas que han permitido que las instituciones terminen al servicio de los partidos”.La encuesta también apunta a un importante margen de crecimiento. Ante la pregunta sobre la posibilidad de votar a Iustitia Europa conociendo su lucha contra la corrupción y sus propuestas de reforma, un 6,9% asegura que lo haría, otro 10,5% afirma que probablemente lo haría y un 25,2% señala que podría planteárselo.

En conjunto, más de cuatro de cada diez entrevistados no descartan apoyar a la formación.

Para Luis María Pardo, estos datos son solo el punto de partida: “Es solo el principio. Ahora toca seguir trabajando y multiplicar el trabajo. Tenemos que llevar a las instituciones los debates que los partidos habían arrebatado a los ciudadanos”. Y concluye con una declaración de intenciones: “Hoy entramos por primera vez en una encuesta. Mañana entraremos en las instituciones”.

Iustitia Europa, que se presenta como el partido de la sociedad civil, aspira a convertirse en una alternativa real para quienes demandan un verdadero reinicio de España.