Luis María Pardo golpea a Sánchez con un anuncio inesperado: «Ha llegado el momento de actuar»

Bombazo.

Este 9 de julio de 2026, en una intervención en el programa ‘Horizonte’ de Cuatro, Luis María Pardo, abogado, ex guardia civil y presidente de Iustitia Europa, ha lanzado un mensaje contundente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con tono firme y directo, Pardo ha anunciado que su formación presentará una querella contra el jefe del Ejecutivo, basándose en los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «Ha llegado el momento de actuar. La sociedad española está harta«, afirmó.

Pardo no se anduvo con rodeos durante su aparición en el espacio presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter. Según sus palabras, los informes de la UCO en casos como Koldo, Ábalos o Plus Ultra dibujan un entramado que señala directamente al núcleo del poder socialista. «Todos los indicios de todos los informes de la UCO dejan blanco sobre negro que el jefe del gabinete del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez estaba involucrado en una trama«, explicó.

El presidente de Iustitia Europa detalló que esta red presuntamente buscaba desprestigiar a la Justicia y construir un relato de «golpe de estado judicial». Entre los objetivos mencionados se encontrarían la magistrada Biedma, el juez Peinado y hasta un listado que incluía al juez Marchena. «Todo pasaba por él», insistió Pardo, refiriéndose a Sánchez como secretario general del PSOE y la persona que nombraba cargos clave dentro del partido.

«Está en juego España»

El abogado subrayó la gravedad del momento político y judicial: «Hemos vivido, durante los últimos dos años, cómo Pedro Sánchez está arrastrando a España y los españoles al abismo«. Para Pardo, los indicios recopilados son suficientes para que la Justicia determine si el presidente estaba al corriente de las operaciones, si dio órdenes y cuál es su posible responsabilidad penal.

En caso de que prospere la querella y se requiera un suplicatorio al Congreso, Pardo instó a los diputados a posicionarse claramente: «Que los políticos que tienen el poder de llevar a Pedro Sánchez delante de un tribunal que se marquen en una votación quién va a votar en contra y quién a favor de que el presidente del Gobierno sea investigado por el Tribunal Supremo». «Está en juego España«, sentenció.

¿Qué implica esta querella?

Una querella de Iustitia Europa contra el presidente del Gobierno no es un gesto simbólico. Si el Tribunal Supremo la admite, podría abrir una vía para investigar directamente a Sánchez, obligando a las instituciones a pronunciarse. En un contexto de polarización extrema, esta iniciativa judicial añade presión sobre un Ejecutivo ya cuestionado por múltiples frentes: corrupción, gestión económica y política territorial.

Luis María Pardo ha cerrado su intervención con un mensaje claro y rotundo: ha llegado la hora de que la Justicia actúe sin cortapisas. Mientras el Gobierno intenta mantener el rumbo, voces como la de Iustitia Europa insisten en que los indicios son demasiado graves como para ignorarlos.