Cándido Méndez vuelve a embestir contra Sánchez por las burradas que soltó sobre el poder judicial

El exdirigente sindical critica duramente al presidente del Gobierno por su ataque a los magistrados

Cándido Méndez vuelve a embestir contra Sánchez por las burradas que soltó sobre el poder judicial
Cándido Méndez, ex secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores, en 'Espejo Público' Cándido Méndez, ex secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores, en 'Espejo Público'
El asalto a la Justicia es lo único que le queda.

Pedro Sánchez llegó a Moncloa y colonizó todas las instituciones públicas. No queda un solo órgano independiente.

Su cruzada contra los magistrados del país, libres e independientes, ante los casos judiciales que le tocan muy de cerca, con Begoña Gómez, su esposa, y David Sánchez, su hermano, bajo la lupa.

Con Álvaro García Ortiz, ‘su’ fiscal general procesado y el papelón de Felipe VI en la apertura del año judicial.

Los magistrados están que trinan después del último ataque del presidente del Gobierno a este órgano en su entrevista con Pepa Bueno en TVE, donde soltó que hay ‘jueces haciendo política y políticos que hacen Justicia’ y cómo afirmaba que ‘hay una serie de personas afectadas por procedimientos judiciales’ a las que él mismo declaraba inocentes.

«¡Madre del amor hermoso!»

Cándido Méndez, ex secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores, expresó su desconcierto ante esta grave acusación en el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3).

En su opinión, el equipo que prepara los argumentarios y frases del socialista debe ser “más cuidadoso”, ya que con los juicios de valor que soltó en su entrevista en la televisión pública, Sánchez es un político “que hace justicia”, algo que él mismo critica.

El exdirigente sindical Méndez señaló su gran sorpresa que sintió al escuchar al líder del Ejecutivo: «Entre ochocientos y mil argumentantes… ¡¿Para esto?! ¡Madre del amor hermoso!«.

Sobre la apertura del curso judicial, a la que se ausentará Feijóo en rechazo a Sánchez, Cándido Méndez consideró que el líder de la oposición comete “un doble error” al dejar “plantado” al jefe del Estado.

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

