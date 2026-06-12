¡Bronca explosiva! Expulsado un diputado del PSOE por enfrentarse al PP en un acalorado debate sobre las víctimas de ETA

Tensión máxima en el hemiciclo de la Asamblea de Madrid.

El pleno vivió en la sesión del 11 de junio de 2026 un nuevo episodio de fuerte crispación que terminó con expulsión, gritos y un enfrentamiento cara a cara entre diputados del PSOE y del PP durante el debate sobre las víctimas del terrorismo de ETA.

El protagonista del incidente fue el portavoz adjunto del PSOE, Fernando Fernández Lara, quien fue expulsado del hemiciclo por la vicepresidenta primera de la Asamblea, Ana Millán (PP), tras intervenir fuera de turno y negarse en varias ocasiones a guardar silencio.

El parlamentario del Grupo Socialista se levantó de su escaño y trató de intervenir amparándose en que el diputado del PP que había expuesto el punto ante la Cámara regional, Daniel Portero, había dado datos inexactos diciendo que las víctimas del terrorismo solo estaban en una bancada.

Lo cierto es que la frase literal de Daniel Portero, víctima del terrorismo, fue decir que en su bancada había tres víctimas de ETA.

Muy penosas las intervenciones de PSOE y Más-Madrid en la Asamblea de Madrid. No quieren mejorar la legislación para ayudar a esclarecer los 376 asesinatos sin resolver de ETA. La iniciativa sale adelante con los votos de PP y VOX a pesar de la oposición incomprensible de la… — Daniel Portero (@daniel_portero) June 11, 2026

Fernández Lara, igualmente, se empecinó en seguir haciendo uso de la palabra, lo que motivó hasta cuatro llamadas al orden por parte de la presidenta. Ante su insistencia, Millán ordenó su expulsión inmediata.

Pero la bronca no terminó ahí. Mientras abandonaba el hemiciclo, el diputado socialista se encaró directamente con el diputado del PP Enrique Serrano. El cruce de palabras fue tan intenso que varios parlamentarios socialistas tuvieron que intervenir para sujetar a Fernández Lara y sacarlo de la sala, evitando que el incidente fuera a mayores.

El diputado del PSOE, Fernández Lara ha sido expulsado de la Asamblea de Madrid y al salir se ha abalanzado sobre nuestro diputado Enrique Serrano.

Se debatía sobre los beneficios penitenciarios a los terroristas, y el PSOE ha estado con los asesinos antes que con las víctimas. pic.twitter.com/qz1ESpGHG1 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) June 11, 2026

El debate, que giraba en torno a una proposición no de ley del PP para endurecer las condiciones penitenciarias de los presos de ETA y exigir un mayor reconocimiento a las víctimas del terrorismo, derivó rápidamente en reproches cruzados. Los socialistas acusaron al PP de utilizar el dolor de las víctimas con fines partidistas, mientras que los populares les recordaron su histórica relación con el mundo abertzale y su supuesta tibieza ante el terrorismo.

Tras la expulsión, la portavoz socialista Mar Espinar pidió intervenir, pero tampoco se le concedió la palabra. Como protesta, la casi totalidad del grupo parlamentario del PSOE abandonó el hemiciclo en bloque.