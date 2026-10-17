El vídeo de la vergüenza: la Policía intentó evitar el asalto a Ceuta y la Guardia Civil abrió la verja por orden del Gobierno Sánchez

Traición a la Patria.

¿Llamó el general de división Luis Fernández Herrero al JEMAD o a Margarita Robles solicitando órdenes?

¿Por qué los 3.000 militares acantonados en Ceuta no movieron un dedo para impedir la invasión?

Hubieran bastado dos compañías desplegadas en el Tarajal, para taponar sin fisuras la frontera.

Sin disparar un tiro. Cogidos los legionarios de la mano, formando barrera y poniendo cara seria.

Y al margen de eso, que tendra que ser aclarado en los tribunales y sobre lo que instruye también la juez Tardón, está lo de Policía Nacional y Guardia Civil.

La frontera de Ceuta se muestra en las grabaciones como un lugar desprovisto de liderazgo: los agentes de la Policía tratan de contener la oleada, mientras que la Benemérita recibe órdenes para abrir la cancela.

Como suena.

El relato publicado por **El Español** ofrece un retrato de una jornada de gran tensión, con miles de personas concentradas y dos cuerpos policiales tomando decisiones divergentes en el terreno.

Este episodio no solo suscita interrogantes sobre la respuesta táctica.

También vuelve a poner en cuestión la competencia, incompetencia, claudicación y miserias del Gobierno Sánchez, las alertas previas del CNI, los avios del popular Vivas y cómo patinó la cadena de mando.

En un momento en que la frontera se convierte en un embudo, cada segundo cuenta; y en Ceuta, no hubo coordinación ni voluntad de impedir la invasión.

Una decisión tomada al límite

De acuerdo con la información que ha visto la luz, el mando de la Policía Nacional sostenía que era necesario contener a los invasores y devolverlos a la zona fronteriza.

En contraste, la Guardia Civil decidió abrir la cancela del recinto aduanero, alegando -tras recibir instrucciones del Gobierno- que había que evitar que la acumulación de personas causara aplastamientos.

Las imágenes revelan discusiones acaloradas entre responsables de ambos cuerpos en medio del tumulto.

No es una diferencia que pueda tomarse a la ligera en cuanto a procedimiento: mientras unos agentes procuraban cerrar el paso, otros recibían instrucciones de abrirlo.

El resultado fue una escena difícil de justificar ante la sociedad, con policías y guardias civiles bajo una presión que debería ser gestionada por instancias superiores.

Las cifras publicadas elevan a más de 80.000 el número de personas que habrían buscado cruzar durante el incidente, aunque las cifras varían según la fuente.

Otros cálculos sitúan el total en decenas de miles. Esta discrepancia no es solo un dato estadístico: condiciona la evaluación de la magnitud de la crisis y la respuesta institucional.

Alertas previas y falta de medios

La avalancha no se produjo de forma repentina. Informaciones sobre avisos desclasificados indican que el Centro Nacional de Inteligencia comunicó el 29 de julio la posibilidad de un intento de entrada tanto a nado como por la valla. Asimismo, se alertó a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil sobre la convocatoria masiva programada para el día siguiente.

A pesar de estas advertencias, los agentes se encontraron ante una situación para la cual no parecían contar con suficientes efectivos ni un protocolo unificado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles y diversos mandos han denunciado esta falta. Surge entonces la pregunta política: si el riesgo estaba identificado, ¿por qué la frontera no contaba con más personal y recursos?

La situación se complicó por la falta de directrices claras. En una emergencia, la cadena de mando debe funcionar de manera directa. En Ceuta, sin embargo, se asemejó más a un cable enredado: cada cuerpo actuó conforme a su propia interpretación hasta que la presión física de la multitud dictó una solución.

El papel del Ejército, bajo debate

La presencia de una guarnición militar considerable ha alimentado la controversia. Según Periodista Digital, alrededor de 3.000 efectivos de la Comandancia General de Ceuta estaban disponibles, incluyendo unidades de la Legión, Regulares, Caballería, Artillería, Ingenieros y apoyo logístico.

Sin embargo, la clave no es solo contar con soldados. Las Fuerzas Armadas no pueden intervenir de forma automática en una crisis fronteriza. Requieren una orden y un marco operativo específico. Las informaciones indican que el Ejército fue movilizado para apoyar, vigilar y patrullar, pero no para reemplazar a la Guardia Civil ni para bloquear el acceso de manera directa.

Este matiz explica parte de la frustración ciudadana. Para muchos residentes, la imagen de miles de militares acantonados junto a una frontera desbordada resulta difícil de encajar. Para los responsables de la defensa, en cambio, la actuación militar requiere una habilitación explícita y una misión claramente definida. Entre ambas percepciones queda un dilema político: ¿quién decide que contar con apoyo militar no implica el control físico del paso?

Coste político y consecuencias

El Gobierno deberá rendir cuentas sobre tres puntos: las instrucciones dadas a los cuerpos policiales, la gestión de las alertas y la decisión de abrir la cancela. La justificación de que se actuó para evitar muertes puede parecer sensata desde la perspectiva humanitaria, pero no elimina la necesidad de aclarar por qué se llegó a tal extremo.

La oposición cuenta ahora con un material visual que será difícil de desestimar con simples comunicados. Un vídeo en el que los agentes aparecen superados tiene un peso político mayor que una cronología administrativa. Esto puede dar lugar a comparecencias parlamentarias, propuestas sindicales y nuevas investigaciones judiciales, especialmente si se confirman las denuncias sobre informes previos desatendidos o sobre presiones a funcionarios que documentaron la crisis.

Asimismo, se ve afectada la relación con Marruecos. Las informaciones sobre una supuesta falta de actuación adecuada por parte de las fuerzas marroquíes han reabierto el debate sobre la dependencia española en materia de cooperación fronteriza con Rabat. Ceuta no es una frontera cualquiera: es un territorio español, punto neurálgico de presión migratoria y un elemento sensible para la seguridad nacional.

La escena puede resumirse en tres aspectos fundamentales: