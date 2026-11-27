El plató de ‘Al Rojo Vivo‘ en laSexta se quedó literalmente congelado.

En la madrugada posterior al debate a cuatro de la Academia de la Televisión, el politólogo Lluís Orriols —profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y habitual de la cadena— soltó una afirmación que no estaba en el guion del consenso progresista: Santiago Abascal había ganado de calle el enfrentamiento entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y el propio líder de VOX.

Las caras lo dijeron todo. Ana Pastor, Antonio García Ferreras y el resto de la mesa quedaron en silencio durante unos segundos eternos. No hubo réplica inmediata, ni matiz, ni intento de reconducir el análisis hacia el relato que la cadena venía construyendo desde el final del debate: que Colau había llevado la iniciativa, que Sánchez había mejorado respecto al cara a cara anterior y que Abascal se había quedado en la bronca.

El debate del 26 de noviembre de 2026, moderado por María Casado, abordó vivienda, economía y fiscalidad, servicios públicos, corrupción y migración. El relato dominante en laSexta, ‘El País‘ y otros medios afines fue claro: Colau y Sánchez formaron pinza, Feijóo y Abascal no se atacaron entre sí, y el líder de VOX no supo salir del territorio de la confrontación. El País consultó a siete analistas y todos coincidieron en señalar a Colau como ganadora. En laSexta se repitió la misma línea: iniciativa de la candidata de Frente Amplio, combatividad de Sánchez y un Abascal que no condenó la violencia machista al inicio y que centró su discurso en la inmigración.

🔴 ÚLTIMA HORA | El politólogo Orriols asegura que Santiago Abascal ha sido el gran vencedor del #DebateA4RTVE y pone nervioso a todo el plató de La Sexta: "Lo ha hecho muy bien, ha colado el mensaje que ha funcionado en otros sitios del malestar económico y la inmigración" pic.twitter.com/rNPLo1LF1t — Unai Cano (@unaicano10) November 26, 2026

Orriols, sin embargo, aplicó otro criterio. Para el politólogo, Abascal fue el más claro en marcar su territorio, el más coherente con su electorado y el que mejor conectó con las preocupaciones que, según las encuestas de la campaña, más pesan en buena parte del país: vivienda vinculada a la presión migratoria, seguridad y prioridad nacional:

Lo ha hecho muy bien, ha colado el mensaje que ha funcionado en otros sitios del malestar económico y la inmigración.

No se trató de un elogio ideológico. Orriols lleva años analizando en laSexta el desgaste del Gobierno y el avance de Vox en el espacio de la derecha. Su afirmación no nace de la militancia, sino de una lectura electoral: en un debate a cuatro, gana quien refuerza su base y no pierde terreno entre los indecisos de su bloque. Según esa lógica, Abascal salió reforzado.

La sorpresa del plató revela algo más profundo que una discrepancia técnica. En laSexta se ha consolidado un marco en el que cualquier valoración positiva de Abascal resulta casi impensable. El líder de VOX es, por definición, el que no destaca, el que se queda en la bronca o el que evita condenar. Cuando un analista de la casa dice lo contrario, el sistema se bloquea. Las caras de Pastor y Ferreras no expresan solo desacuerdo: expresan la incomodidad de ver cómo se quiebra, en directo y ante las cámaras, el relato que la cadena ha defendido durante toda la campaña.

¿Una opinión trascendental?

Este episodio llega en un momento delicado. Las elecciones del 29-N se presentan muy abiertas. Las encuestas muestran un escenario fragmentado en el que VOX ha consolidado posiciones y el PP lucha por no perder hegemonía en la derecha. Abascal ha centrado su campaña en la inmigración, la vivienda y lo que denomina «reconquista» de España frente a lo que considera políticas de puertas abiertas. Colau, por su parte, ha intentado polarizar el debate alrededor de los derechos y la defensa del Gobierno progresista. Sánchez ha buscado activar su electorado agitando el miedo a la «involución».

Que un politólogo habitual de laSexta diga que Abascal ganó de calle no cambia los votos por sí solo. Pero sí evidencia la distancia entre lo que se cuenta en ciertos platós y lo que perciben amplios sectores del electorado. Los debates no se ganan solo en el plató; se ganan en la capacidad de cada candidato de reforzar su mensaje ante su público potencial. Si Orriols tiene razón, Abascal lo hizo mejor que sus rivales. Si se equivoca, al menos ha puesto sobre la mesa una lectura que el resto del plató prefería no escuchar.

El vídeo del momento se ha convertido en argumento de campaña para quienes denuncian el sesgo de laSexta. Pero más allá de la polémica inmediata, el episodio deja una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto los análisis televisivos están condicionados por el marco ideológico de la cadena en lugar de por una evaluación estricta del desempeño de cada candidato? Las caras de estupefacción de Pastor, Ferreras y compañía son la respuesta más elocuente. No esperaban oír lo que oyeron. Y eso, en plena recta final de una campaña electoral, dice tanto del debate como de quienes lo interpretan.