Magia potagia.

Existen trucos que funcionan maravillosamente con las cartas, otros sorprenden con pañuelos y algunos, más complejos, juegan con la memoria colectiva. Anthony Blake es el protagonista de un vídeo lanzado por el Partido Popular que invita a reflexionar sobre «un político» que ha prometido mucho y no ha cumplido.

El ejercicio de reflexión dura solo unos segundos. A continuación, el montaje: una serie de imágenes y nombres ligados a la trayectoria de Pedro Sánchez en La Moncloa. El mentalista no necesitó mencionar al presidente. La conexión se establece por sí sola y, en el ámbito político, pocas estrategias son más efectivas que permitir que el espectador complete la historia.

Este movimiento tiene una lectura electoral clara. El mensaje transmite que el Gobierno puede intentar cambiar el enfoque, lanzar novedades o desviar la atención hacia otros temas, pero no puede borrar el pasado. El vídeo menciona tragedias en el transporte, la crisis de Ceuta y muestra los rostros de José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Leire Díez y Óscar Puente. Así, la crítica política se apoya en una noción elemental: una imagen puede ser mucho más duradera que una explicación en el Congreso de los Diputados.

El mentalista Anthony Blake @blake_oficial no se deja engatusar por el ‘ilusionista’ @sanchezcastejon y destroza el truco del presidente para que los españoles olvidasen todas las imágenes de su vergonzoso mandato a la hora de ir a votar el 29-N. https://t.co/N8HyUX7ttm — Luis Rioja (@miescano351) November 26, 2026

El Partido Popular convirtió el recuerdo de los escándalos en una poderosa herramienta de oposición.

Esta táctica no es novedosa, sin embargo, ha encontrado en Blake una forma de representación particularmente reconocible. El mentalista comienza con una pregunta que parece inocente y finaliza mostrando un sobre electoral. El cierre sugiere que el cambio, según el mensaje, está en manos de los electores.

La clave es que el vídeo no presenta un informe exhaustivo ni una línea de tiempo. En cambio, ofrece una sucesión ágil de rostros, conflictos y controversias. Es comunicación política adaptada a las redes sociales: breve, visual y con una conclusión que el público puede repetir sin necesidad de buscar en un programa electoral.

La frase final encapsula la estrategia: lo que se recuerda no es producto de la imaginación, aunque algunos intenten que se olvide. Ahí surge el principal ataque a Sánchez. No solo se le critica por la mala gestión de ciertos episodios, sino también por intentar manejar la memoria de los ciudadanos.

Ocho años de desgaste y relato

El contexto ofrece una explicación a la elección de este mensaje. La legislatura socialista ha cosechado un sinfín de asuntos que permiten una oposición constante: la administración de diversas crisis, problemas en el transporte, la política migratoria, las relaciones con sus socios parlamentarios y las controversias relacionadas con antiguos miembros del partido.

En este panorama, el Gobierno está obligado a justificar su gestión mientras que la oposición procura que cada tema no se desvanezca con la llegada del siguiente. El resultado es un verdadero duelo de narrativas. Moncloa intenta posicionar la economía, el empleo o sus políticas sociales en el centro del debate. En respuesta, el PP aporta una lista de incumplimientos, conflictos y nombres clave.

La comunicación de Blake capitaliza una vulnerabilidad común del poder: cuanto más se busca pasar página, más interés puede suscitar la hoja que se desea cerrar. El vídeo no presenta nueva documentación, pero sí organiza en pocos segundos una acusación política ya conocida. Se trata de un índice audiovisual del desgaste gubernamental, donde no es necesario escarbar entre las referencias: aparecen en pantalla, una tras otra.

De igual manera, hay un toque de ironía. Un experto en sugestionar al público utiliza precisamente esa habilidad para alertar sobre la sugestión política. El mensaje parece sugerir que el verdadero ilusionismo no está en el escenario, sino en hacer pasar como olvidado aquello que sigue siendo parte de la conversación pública.