José Luis Corcuera no se ha mordido la lengua este jueves en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco). El exministro del Interior ha cargado con dureza contra José Bono por su aparición pública en defensa del Gobierno de Pedro Sánchez, y lo ha hecho sacándole su propia hemeroteca. «No puedo evitarlo», ha confesado.

Corcuera ha empezado señalando lo que considera una rareza: que Bono, prácticamente desaparecido durante toda la campaña, aparezca ahora diciendo lo que ha dicho. Le ha sorprendido especialmente la frase de que «se le debe más al partido que el partido a uno mismo». «Mejor no hacemos comparaciones», ha advertido el exministro, y ha recordado que en 1977 Bono se presentó por Albacete con el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, en una coalición en la que también había un partido demócrata cristiano.

A su juicio, dirigirse en esos términos a Felipe González —«el secretario general más importante de la historia del PSOE»— es «una enorme equivocación». Además, ha criticado que Bono le reproche a González algo como si lo hubiera dicho ayer, cuando en realidad lo explicó hace semanas, cuando detalló por qué no votaría a este Gobierno.

La incoherencia de la dimisión de 2006

Corcuera ha ido más allá y ha puesto el foco en la propia trayectoria de Bono. Si fuera coherente con lo que siempre ha defendido, ha dicho, tampoco debería apoyar a este Ejecutivo. Recordó que en 2006, siendo ministro de Defensa, presentó la dimisión alegando razones familiares. Más tarde reconoció que la verdadera causa fue su desacuerdo con el Estatut que José Luis Rodríguez Zapatero firmó con Artur Mas, porque consideraba que favorecía el secesionismo.

Aquel Estatut, ha recordado, fue recortado a la mitad en la Comisión Constitucional del Congreso que presidía Alfonso Guerra, y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales catorce artículos. «¿Qué ha cambiado para que ahora esté del lado de Zapatero y de Pedro Sánchez?», se ha preguntado Corcuera. Y ha añadido, con ironía, que después de escuchar el discurso de Carles Puigdemont quizá se esté arrepintiendo de lo que ha dicho estos días.

Amnistía, mentiras y cuatro años sin presupuestos

El exministro ha censurado que se defienda a un Gobierno que ha hecho justo lo contrario de aquello por lo que Bono dimitió. «Se dijo que no habría amnistía», ha recordado. Y ha sido claro: «Lo peor que se puede hacer al votante es mentirle». Un partido, ha insistido, es un instrumento al servicio de la sociedad, no se puede hacer lo que se prometió no hacer y, menos aún, para comprar los votos de un partido y mantenerse en la presidencia.

También ha calificado de «absolutamente increíble» en una democracia europea que un Gobierno lleve cuatro años sin presentar presupuestos. Ha contrastado la situación con la de Bélgica, donde el primer ministro dimitió hace tres semanas por no conseguir aprobarlos. Aquí, ha dicho, ni siquiera se han presentado, pese a ser una obligación constitucional.

Para alguien con tantos años de militancia socialista, ha asegurado, es muy complicado oponerse a Felipe González, y más aún con las palabras que Bono le ha dedicado. Por eso no le extraña que haya «bajado el pistón». Y ha anunciado: «Y si no, se lo haremos bajar».

El «bluff» y la frase de Susana Díaz

Corcuera ha recuperado también valoraciones antiguas. Recordó que hace años, entre Antonio Hernando, Óscar López y Pedro Sánchez, «el más listo era Antonio Hernando, sin duda». Y ha traído a colación una reunión en un hotel de Pozuelo, cuando Sánchez empezaba a aspirar a la secretaría general. Al terminar, según su relato, Susana Díaz dijo: «Este chico no vale, pero nos vale», para evitar que Eduardo Madina fuera secretario general.

Por último, ha coincidido con Bono en una cosa: cuando este definió a Sánchez como un «bluff» antes de la moción de censura de 2018. Tras consultar el diccionario, Corcuera ha dicho que no puede estar más de acuerdo: un bluff es un engaño, una farsa, alguien que aparenta un prestigio o una fuerza de la que carece. Esas fueron, ha recordado, las razones por las que él mismo aseguró que se iría del partido si Sánchez volvía a ser secretario general. Por eso le extraña que, juntando todas estas cosas, ahora discrepe de Felipe González.