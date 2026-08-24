5 ‘invasores’ marroquíes apalean a un guardia civil en una gasolinera de Ceuta, para robarle el móvil y la cartera

En plena madrugada, en una avenida casi desierta, cinco jóvenes facinerosos rodean a un hombre y le exigen que les dé dinero.

Él se niega. En cuestión de segundos, la discusión se convierte en una brutal paliza y en una rápida huida salteada entre escaleras y rotondas.

Según lo narrado por El Español en su cobertura sobre el incidente, los asaltantes se escondieron en una escalera cercana hasta que fueron localizados por las fuerzas policiales, que lograron atrapar a tres de ellos, mientras que otros dos se dieron a la fuga.

Este ataque no es un hecho aislado.

Se produce en un momento crítico de seguridad en Ceuta, donde la ciudad se enfrenta a un incremento notable de delitos, agresiones y robos, tras la llegada masiva de miles de inmigrantes marroquíes en julio.

El asalto al guardia civil se presenta como una instantánea de este nuevo paisaje urbano: un entorno marcado por la intimidación, la violencia física, la inmediatez de la fuga y una respuesta policial que llega al límite de sus capacidades.

La agresión: cinco contra uno en la avenida Cañonero Dato

La agresión tuvo lugar alrededor de las 4:30 de la madrugada del domingo 23 de agosto, en la avenida Cañonero Dato, frente a la gasolinera Carranza, un punto habitual de tránsito hacia el puerto. El agente de la Guardia Civil, fuera de servicio y de paisano, se encontraba solo cuando fue abordado por un grupo de al menos cinco marroquíes que le exigieron dinero.

Frente a su negativa, el grupo no dudó en pasar del intento de robo a una violencia total:

Recibió puñetazos en el rostro.

Experimentó patadas en varias partes del cuerpo.

Sufrió amenazas mientras intentaban inmovilizarlo para registrar sus pertenencias.

El guardia civil logró resistir y, tras liberarse lo suficiente, vio cómo los agresores emprendían la huida en dirección al puerto. Con el rostro magullado y contusiones en distintas partes del cuerpo, el agente alertó de inmediato a la Policía Nacional, que activó un operativo de búsqueda en torno a la gasolinera y las escaleras que conectan la rotonda de la avenida de España con la barriada Junta de Obras del Puerto.

La secuencia que siguió es elocuente:

Los cinco sospechosos se ocultan en una escalera, un punto discreto que permite una rápida salida. Patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano rastrean la zona, con la guía del propio agente agredido. Al ser localizados, todos intentan escapar; tres son detenidos tras resistirse con fuerza, mientras que dos logran huir.

Los tres arrestados, todos jóvenes de nacionalidad marroquí, están bajo investigación por los delitos de robo con violencia o intimidación en grado de tentativa y desobediencia grave a la autoridad. A pesar de las lesiones, el guardia civil no se encuentra en estado grave, pero el suceso ha encendido más las alarmas internas sobre el creciente nivel de agresiones a agentes fuera de servicio en la ciudad.

Ceuta desbordada: cifras que reflejan un cambio brusco

Comprender el contexto es imprescindible para valorar la preocupación que este asalto ha suscitado entre policías, jueces y ciudadanos. Ceuta enfrenta desde finales de julio una crisis migratoria y de seguridad que ha transformado por completo las cargas de trabajo de la justicia y de las fuerzas del orden.

Algunos datos recientes que ayudan a situar la magnitud de la situación:

La Policía en Ceuta recibe cerca de 200 denuncias o requerimientos diarios , una cifra diez veces superior a la que se registraba antes de la masiva entrada en julio.

, una cifra diez veces superior a la que se registraba antes de la masiva entrada en julio. En los momentos álgidos de la crisis, se producen unas 20 detenciones diariamente , frente a las 2-3 de costumbre, según informes enviados al órgano judicial.

, frente a las 2-3 de costumbre, según informes enviados al órgano judicial. Los juzgados han tenido que gestionar 96 muertes, muchas de ellas relacionadas con intentos de entrada irregular por mar y tierra, lo que genera complejas labores de identificación y repatriación.

El tipo de delitos también ha experimentado una notable variación:

Incremento de robos violentos , así como de ataques a agentes y resistencia grave.

, así como de ataques a agentes y resistencia grave. Un aumento significativo en agresiones sexuales , con cifras que multiplican por ocho la frecuencia registrada antes de la llegada masiva.

, con cifras que multiplican por ocho la frecuencia registrada antes de la llegada masiva. Mayor número de intervenciones relativas a peleas, asaltos a comercios y ocupaciones, según lo señalado por sindicatos policiales, que insisten en que “Ceuta no es, de ninguna manera, una ciudad segura”.

En este clima de tensión, el asalto al guardia civil en la gasolinera no es una mera anécdota, sino un episodio más dentro de un patrón de violencia contra agentes, incluso cuando se encuentran de paisano y fuera de servicio, que los sindicatos han estado denunciando durante semanas.