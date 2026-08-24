Un canal francés le pinta la cara a ‘Tele Pedro’ y explica sin tapujos por qué Ceuta y Melilla son españolas

Un canal galo ha puesto sobre la mesa, con claridad y sin ambages, los argumentos históricos que sostienen la españolidad de Ceuta y Melilla.

France 24 explica sin tapujos ante el mundo por qué estas ciudades forman parte de España.

El contraste con RTVE resulta evidente: mientras el medio francés no duda en exponer los hechos, la televisión pública española opta por el silencio en su canal 24 horas.

El post principal resume la diferencia de trato: «El canal francés, France 24h, explica ante el mundo por qué Ceuta y Melilla son Españolas. Algo que NO hace RTVE, la televisión pública española, en su canal 24h». Esa frase ha generado miles de interacciones y ha reavivado el debate sobre cómo se trata en los medios la cuestión de las dos plazas de soberanía. La pieza de France 24 repasa los fundamentos jurídicos e históricos que avalan la presencia española desde hace siglos, sin rodeos ni eufemismos.

🇫🇷 🇪🇸 | El canal francés, France 24h, explica ante el mundo por qué Ceuta y Melilla son Españolas. Algo que NO hace RTVE, la televisión pública española, en su canal 24h. pic.twitter.com/PnTm8Eu4P3 — Diosa Khali (@DiosaKhalinda) August 23, 2026

Reacciones en la red

Los usuarios han respondido con rapidez. Uno de los comentarios más destacados corrige el matiz gramatical: «No “son española”, es SON ESPAÑA! Matiz importante». Otro recuerda una intervención de la historiadora Margarita Torres en la que afirma que el Reino de Marruecos como tal no existía hasta 1957 y que las ciudades jamás fueron marroquíes:

Hasta 1957, el Reino de Marruecos no existía. No vamos a perder las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que jamás han sido marroquíes.

La conversación ha puesto de relieve la percepción de que ciertos medios españoles evitan abordar con la misma franqueza que el canal francés la realidad histórica de las dos ciudades autónomas. El vídeo compartido sigue circulando y alimenta un debate que, lejos de cerrarse, gana intensidad cada vez que se contrasta la cobertura internacional con la nacional.

France 24 ha optado por un enfoque directo que muchos usuarios valoran como refrescante frente al tratamiento habitual en España. El post original ya supera los trescientos mil visualizaciones y las respuestas continúan llegando, con usuarios que agradecen la claridad del medio galo y lamentan la ausencia de un enfoque similar en RTVE.