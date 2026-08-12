Los vecinos de Yebes dejan un ‘caluroso’ mensaje a Pedro Sánchez tras cerrar el observatorio para ver el eclipse

La decisión de cerrar el Observatorio de Yebes (Guadalajara) por “motivos institucionales” para que Pedro Sánchez y su séquito puedan contemplar el eclipse solar ha generado un auténtico temporal entre los vecinos de la localidad.

Algunos han recibido la visita con resignación o incluso con orgullo, pero otros han dejado un mensaje bastante más ‘caluroso’ al presidente del Gobierno. Por ejemplo, en En boca de todos de Cuatro, la conexión en directo con Yebes dejó en evidencia la división. Mientras Eusebia y Roque defendían la presencia de Sánchez (“¿Dónde va a ir? Tenemos aquí el observatorio, pues aquí es donde tiene que estar. Si yo no puedo entrar al observatorio, no me importa”), otros vecinos no ocultaban su indignación. Chani, un residente de la zona, fue especialmente duro: “Un tipo que tiene una emergencia nacional brutal viene a ver un eclipse, cuando es el presidente de una nación que se ha visto invadida y violadas sus fronteras, que tiene una ciudad en emergencia absoluta”.

En ese contexto, las cámaras de Espejo Público de Antena 3 captaron una imagen que dejó estupefacto al público: un “regalo envenenado” de los vecinos de Yebes a Pedro Sánchez, visible en una fachada de la localidad. El reportero del programa, que ofrecía su crónica con normalidad sobre el ambiente previo a la llegada de las autoridades, se topó de golpe con un mensaje visual claramente dirigido al presidente.

La imagen, calificada de surrealista, se ha interpretado como una forma irónica y contundente de expresar el malestar por el cierre del observatorio y las restricciones impuestas a los residentes.

No es la primera queja que surge en Yebes. Algunos vecinos ya habían denunciado que el dispositivo de seguridad les impedía moverse con normalidad y que personas que habían reservado plaza para ver el eclipse desde el centro científico se habían quedado sin acceso. “Había gente que estaba apuntada desde hace tiempo para ver ese eclipse y les han dicho que no.

Van a cortar carreteras, está todo lleno de Guardia Civil”, resumía días antes un residente. Otros, en cambio, defendían la presencia del presidente argumentando que, al contar la localidad con el observatorio, era lógico que acudiera allí.

El contraste entre quienes justifican la visita y quienes la consideran una cacicada ha marcado el debate. Mientras Sánchez priorizaba el fenómeno astronómico en plena crisis migratoria de Ceuta, parte de los vecinos de Yebes ha optado por dejar constancia de su descontento de la forma más visible posible: un mensaje en una fachada que las cámaras de televisión no pudieron pasar por alto.

El “regalo envenenado” se ha convertido así en el símbolo de la fría acogida que una parte del pueblo ha reservado al jefe del Ejecutivo.

La imagen captada en directo ha avivado la polémica sobre la oportunidad de la visita y sobre el uso de un centro público para un acto institucional que deja fuera a los ciudadanos.

En un momento en el que muchos españoles cuestionan la distancia del presidente respecto a problemas como el de Ceuta, el mensaje de los vecinos de Yebes ha servido de recordatorio visual y contundente: no todos celebran que el observatorio se cierre para que Sánchez pueda ver el eclipse con comodidad.