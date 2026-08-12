Chani Henares estalla contra Pedro Sánchez por su última cacicada: cierra el observatorio en Yebes para ver el eclipse

Pedro Sánchez ha interrumpido brevemente sus vacaciones en La Mareta para desplazarse hasta el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, y contemplar el eclipse solar. La decisión ha generado una fuerte polémica entre los vecinos de la zona, especialmente por el cierre del centro por “motivos institucionales”. Uno de ellos, Chani Henares, ha estallado en En boca de todos de Cuatro contra lo que considera la última cacicada del presidente, a quien ha señalado de forma demoledora.

“Un tipo que tiene una emergencia nacional brutal viene a ver un eclipse, cuando es el presidente de una nación que se ha visto invadida y violadas sus fronteras, que tiene una ciudad en emergencia absoluta”, ha declarado el periodista y escritor, en referencia directa a la crisis migratoria que sigue colapsando Ceuta.

Para este vecino de Guadalajara, resulta inaceptable que Sánchez priorice un fenómeno astronómico mientras una parte del territorio español vive una situación de emergencia.

La crítica no se limita a la visita en sí. El cierre del Observatorio de Yebes ha dejado fuera a ciudadanos que llevaban tiempo apuntados para ver el eclipse desde las instalaciones.

“Había gente que estaba apuntada desde hace tiempo para ver ese eclipse y les han dicho que no. Van a cortar carreteras, está todo lleno de Guardia Civil”.

Según su relato, el dispositivo de seguridad desplegado para el presidente ha convertido lo que debía ser un evento abierto al público en un acto restringido al servicio del jefe del Ejecutivo.

El periodista no ha dudado en cargar contra la actitud de Sánchez, a quien ha descrito de forma contundente por anteponer su interés personal a la gravedad de los problemas nacionales. En un momento en el que Ceuta sigue tensionada, con protestas vecinales, servicios saturados y una frontera que ha demostrado su vulnerabilidad, la imagen de un presidente que se desplaza para contemplar un eclipse ha sido interpretada por muchos como una muestra de desconexión y de abuso de poder.

La voz de Chani Henares ha resonado con fuerza, al poner el foco en la contradicción entre la emergencia nacional y la decisión de cerrar un centro público para el disfrute personal del presidente.

La polémica se suma a las críticas que Sánchez acumula por mantener sus vacaciones mientras la crisis de Ceuta permanece abierta. Para Chani y para quienes comparten su indignación, el cierre del Observatorio de Yebes no es un detalle menor: es el símbolo de una forma de gobernar que prioriza el interés del dirigente por encima del de los ciudadanos.

Una cacicada más, en plena emergencia nacional.