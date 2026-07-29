Nacho Abad fulmina al sectario Ramón Espinar: «Pareces un enviado del Gobierno Sánchez para convertir esto en ‘Tele Pedro'»

Un festival de zascas en todos los morros.

Nacho Abad no se anduvo con rodeos durante la emisión de En Boca de Todos en Cuatro cuando uno de los tertulianos trató, poco más o menos, de imponer la línea por la que tenía que discurrir el programa.

El periodista cargó contra Ramón Espinar, ex de Podemos y habitual colaborador del espacio, al acusarlo de actuar como un enviado del Gobierno Sánchez para sesgar el debate.

El instante, recogido en un vídeo que circula con fuerza, ha generado una oleada de comentarios por la forma directa y sin filtros con la que se expresó.

¡Momentazo para coger palomitas y refresco extragrande! Vean como Nacho Abad revienta al expodemita Ramón Espinar: "Creo que eres un enviado del Gobierno Sánchez para reventar este programa y convertirlo en 'Telepedro'. ¡Maravilla pura! pic.twitter.com/zwuhPzQTf8 — Luis Rioja (@miescano351) July 29, 2026

El enfrentamiento en pantalla

El programa En Boca de Todos suele reunir a voces de distinto signo para analizar la actualidad.

En esta ocasión Ramón Espinar defendía posturas muy alineadas con el ejecutivo de Pedro Sánchez, algo que Nacho Abad interpretó como un intento de desviar el tono del espacio. El presentador le espetó sin ambages que parecía actuar por encargo para convertir el plató en algo similar a una televisión oficialista.

La frase más potente del intercambio quedó grabada y se repite en redes:

Creo que eres un enviado del Gobierno Sánchez para reventar este programa y convertirlo en ‘Telepedro’.

Esa intervención se destaca por su crudeza y ha sido compartida como ejemplo de cómo algunos periodistas plantan cara en directo a quienes consideran excesivamente próximos al poder.

Así fue todo el momentazo, todo a raíz de las críticas de Nacho Abad a la descoordinación que había en el CECOPI tras entrevistar a un bombero que estaba poco menos que a la espera de que le mandasen a un lugar donde hubiese incendios y fuese, por tanto, necesaria su ayuda:

Ramón Espinar: «Yo lo que no sé es por qué no te ponen a ti al mando del CECOPI. Claro que te manden a ti allí porque la gente que está allí. El que sabes eres tú que estás azuzando a un bombero que está allí diciéndole no te dejan hacer tu trabajo y poniéndole en una situación comprometida en televisión cuando lo que tiene son unos mandos y una estructura de mandos que ha fijado unas prioridades».

Nacho Abad: «Estoy empezando a pensar que eres un encargado del Gobierno [Sánchez] en reventar este programa. Que vienes aquí a reventarme. Esto es lo que estoy empezando a pensar. No hay día que no vengas a criticarme».

Ramón Espinar: «Pero Nacho, si lo que acabas de hacer a mí me parece que no está bien, si quieres me callo. ¿Sabes tú cómo hay que gestionar?»

Nacho Abad: «Vamos a convertir esto en Telepedro. Vamos a convertir esto en Telepedro. ¡Qué bien lo estás haciendo!»

Ramón Espinar: «¿Pero por qué Telepedro si yo no soy ni de PSOE?»

Nacho Abad: ¡Vamos a convertir esto en Telepedro! ¿Quieres meterte con Ayuso hoy? ¿Quieres meterte con Ayuso hoy? Venga, vamos a meternos hoy con Ayuso».