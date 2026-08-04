Si el Gobierno lo permite

¿Cuánto se lleva Hacienda del Mundial?

Archivado en: Economía

España gana un Mundial… y Hacienda también celebra la victoria.

El triunfo de la Selección no solo supone un éxito deportivo y un importante premio económico para la Real Federación Española de Fútbol y los jugadores. También genera una importante factura fiscal. Según las estimaciones publicadas, Hacienda puede ingresar cerca de 6 millones de euros únicamente por la tributación de las primas de los futbolistas con residencia fiscal en España, mientras que otras estimaciones elevan la cifra total hasta los 8 millones de euros al considerar el conjunto de perceptores y su tributación.

La cuestión no es si los jugadores deben pagar impuestos.

Como cualquier otro ciudadano, están obligados a tributar conforme a la ley. El debate es otro: cuando el esfuerzo, el talento y el éxito generan riqueza, el Estado siempre está esperando para cobrar su parte. Cada gol, cada entrenamiento y cada sacrificio terminan convirtiéndose también en ingresos para la Agencia Tributaria.

En este vídeo analizamos cómo se reparte el premio del Mundial, cuánto reciben realmente los jugadores y cuánto acaba ingresando Hacienda gracias al mayor éxito del fútbol español.

Porque en España hay una cosa que nunca falla: cuando alguien gana dinero… Hacienda también gana.

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