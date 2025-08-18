El torturador Maduro cede un lujoso piso al comisionista Zapatero, cada vez que este va a Caracas a hacer negocios

Un meme sobre Maduro y su relación con Zapatero, Monedero e Iglesias.

Un piso de alto standing, valorado en 1,5 millones de euros y ubicado en la zona más segura de Caracas, se ha convertido en el epicentro de una nueva controversia internacional.

El inmueble, que el régimen de Nicolás Maduro presta al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para sus visitas y reuniones con empresarios, se sitúa junto a la Avenida Principal de La Castellana, el distrito diplomático donde se concentran las principales embajadas y la élite política y empresarial venezolana.

A día de hoy, 18 de agosto de 2025, la exclusiva publicada por Alejandro Entrambasaguas en El Debate ha puesto el foco en las relaciones entre el exmandatario socialista y el régimen chavista, así como en el papel de Zapatero como comisionista e intermediario en negocios internacionales.

El piso de las reuniones discretas

El inmueble, de 400 metros cuadrados y situado en una planta alta, destaca por sus vistas al monte Ávila y una decoración que incluye esculturas de artistas venezolanos reconocidos.

La vivienda cuenta con un amplio salón y un despacho privado donde Zapatero mantiene sus encuentros, especialmente con empresarios españoles y venezolanos.

Aunque la dirección exacta se mantiene reservada por motivos de seguridad, la ubicación cerca de la Avenida Principal de La Castellana garantiza el máximo nivel de protección y privacidad, en una zona donde se encuentran la mayoría de las embajadas y consulados extranjeros.

La Castellana y Altamira son conocidas por ser los barrios más exclusivos de Caracas, con modernos rascacielos, comercios de lujo y una vida cultural vibrante.

Esta localización estratégica no solo permite a Zapatero moverse con discreción, sino también acceder rápidamente a los principales centros de decisión política y económica de la capital venezolana.

De mediador a comisionista

La figura de Zapatero ha estado marcada, en los últimos años, por su papel como mediador en la crisis venezolana. Maduro ha agradecido públicamente su “valerosa mediación”, aunque nunca ha trascendido con claridad si el expresidente percibe remuneración por sus gestiones.

Informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española han señalado su intermediación en operaciones como la recuperación de 200 millones de dólares para la aerolínea Air Europa, una gestión que coincidió con la venta apresurada de su vivienda en Madrid tras aparecer su nombre en un informe policial.

En paralelo, Zapatero ha mantenido una agenda discreta de reuniones con empresarios, utilizando el piso cedido por Maduro como base de operaciones. Aunque no existe constancia pública de los detalles económicos de estas gestiones, su patrimonio inmobiliario y sus frecuentes viajes a Venezuela han levantado suspicacias tanto en España como en círculos diplomáticos internacionales.

Relaciones personales y beneficios familiares

La exclusiva de Alejandro Entrambasaguas desvela también las conexiones personales y familiares que han facilitado la integración de Zapatero en el entorno chavista. Entre los episodios más llamativos destaca la presentación, por parte del expresidente, de un joven español a Maduro como “mi sobrino”. Este joven acabó dando un “pelotazo” empresarial al crear la Bolsa Descentralizada de Venezuela, una plataforma financiera que recaudó millones de dólares antes de desaparecer misteriosamente a los pocos meses.

Además, fuentes próximas al régimen aseguran que las hijas de Zapatero han sido beneficiadas por el chavismo, aunque los detalles sobre la naturaleza y el alcance de estas ventajas no han sido confirmados por vías oficiales. La opacidad que rodea estas relaciones añade un elemento de incertidumbre a la ya compleja red de intereses cruzados entre España y Venezuela.

La zona más segura, el entorno más blindado

Vivir o reunirse en La Castellana garantiza un elevado nivel de seguridad, algo esencial para figuras públicas con relevancia internacional. La zona alberga no solo embajadas como la de España, Reino Unido y Países Bajos, sino también hoteles de lujo, restaurantes de alta gama y espacios culturales de referencia. Para empresarios y políticos, esta localización ofrece un entorno controlado donde las reuniones pueden celebrarse lejos de miradas indiscretas y con la garantía de protección diplomática.

El futuro de la relación España-Venezuela

El acceso privilegiado de Zapatero a recursos y redes del chavismo plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones bilaterales. Mientras el régimen de Maduro busca legitimidad internacional y aliados económicos, la presencia del expresidente español como intermediario multiplica los rumores sobre nuevas operaciones y negocios en ciernes. El contexto político venezolano sigue dominado por la incertidumbre, con un calendario electoral marcado por acuerdos entre el oficialismo y partidos minoritarios, y una oposición dividida.

La exclusiva de El Debate, firmada por Alejandro Entrambasaguas, no solo revela un caso concreto de favores y privilegios, sino que pone de relieve el poder de las relaciones personales en la política internacional. En Caracas, el lujo y la diplomacia se entrelazan en pisos de alto standing, y el futuro de las relaciones entre España y Venezuela parece depender, cada vez más, de encuentros discretos en despachos privados.

El relato de estos hechos, verificado y publicado este lunes, 18 de agosto de 2025, alimenta el debate sobre los límites éticos de la mediación política y la influencia de figuras como Zapatero en escenarios internacionales marcados por la opacidad y la búsqueda de intereses cruzados.